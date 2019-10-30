Неузнаваемая Водонаева, стройная Лопырева, элегантная Согдиана и другие мамы на премьере «Семейки Аддамс»
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В минувший вторник, 29 октября, в ТЦ «Авиапарк» состоялась премьера мультфильма «Семейка Аддамс». Посмотреть его первыми пришли Алена Водонаева с сыном, Виктория Лопырева, Согдиана с сыном, Айза Анохина, Никита Киоссе и Артем Кид из группы MBAND и многие другие знаменитости.
Одной из самых ярких мамочек оказалась Алена Водонаева: виниловое пальто, яркие босоножки, татуировка на лодыжке, яркий макияж сделали ее похожей то ли на Анджелину Джоли, то ли не героиню фильма.
Согдиана, которая в конце июля стала мамой в третий раз, подчеркнула вновь обретенную стройную фигуру элегантным нарядом.
«Семейка Аддамс» — новый мультфильм о приключениях обаятельной готической семейки, которую придумал американский художник Чарльз Аддамс в 1938 году для газетных комиксов. В 60-х годах персонажи и их истории легли в основу телесериала, а теперь у фанатов странной семейки есть возможность посмотреть полнометражный мультфильм и посмеяться над отцом семейства, его супругой, детьми и другими необычными родственниками. В российский прокат «Семейка Аддамс» выходит 31 октября, информацию о сеансах и билетах можно найти здесь.
Фото и видео: instagram
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