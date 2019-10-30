Неузнаваемая Водонаева, стройная Лопырева, элегантная Согдиана и другие мамы на премьере «Семейки Аддамс»

В минувший вторник, 29 октября, в ТЦ «Авиапарк» состоялась премьера мультфильма «Семейка Аддамс». Посмотреть его первыми пришли Алена Водонаева с сыном, Виктория Лопырева, Согдиана с сыном, Айза Анохина, Никита Киоссе и Артем Кид из группы MBAND и многие другие знаменитости.

Одной из самых ярких мамочек оказалась Алена Водонаева: виниловое пальто, яркие босоножки, татуировка на лодыжке, яркий макияж сделали ее похожей то ли на Анджелину Джоли, то ли не героиню фильма.