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12:34, 13 декабря 2022
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Недетская вечеринка: в Улан-Удэ школьницы отравились алкоголем

Недетская вечеринка: в Улан-Удэ школьницы отравились алкоголем

10 декабря стало известно о том, что две школьницы из Улан-Удэ попали в больницу с алкогольным отравлением. Потерпевшим по 13 и 14 лет. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой было установлено, что девочки посетили вечеринку в ночном клубе Октябрьского района.

Как сообщает источник, одна из школьниц до начала мероприятия приобрела в продуктовом магазине алкоголь, а затем тайно употребила его на вечеринке вместе со своей знакомой. Посмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские подтвердили незаконный факт продажи подростку спиртного напитка. Теперь продавца привлекут к административной ответственности.

«В отношении родителей, как купившей алкоголь, так и ее знакомой, допустивших распитие их детьми спиртных напитков, также составлены протоколы. В рамках проверки правовая оценка будет дана и действиям организаторов вечеринки», — сообщили в пресс-службе полицейского участка.

Ранее сообщалось о том, что женщина убила отчима, увидев на заставке его компьютера свое обнаженное фото. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:freepik
Источник:infopol.ru
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