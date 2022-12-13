Недетская вечеринка: в Улан-Удэ школьницы отравились алкоголем

10 декабря стало известно о том, что две школьницы из Улан-Удэ попали в больницу с алкогольным отравлением. Потерпевшим по 13 и 14 лет. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой было установлено, что девочки посетили вечеринку в ночном клубе Октябрьского района.

Как сообщает источник, одна из школьниц до начала мероприятия приобрела в продуктовом магазине алкоголь, а затем тайно употребила его на вечеринке вместе со своей знакомой. Посмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские подтвердили незаконный факт продажи подростку спиртного напитка. Теперь продавца привлекут к административной ответственности.

«В отношении родителей, как купившей алкоголь, так и ее знакомой, допустивших распитие их детьми спиртных напитков, также составлены протоколы. В рамках проверки правовая оценка будет дана и действиям организаторов вечеринки», — сообщили в пресс-службе полицейского участка.

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