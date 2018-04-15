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Не вместе? Юлия Снигирь и Евгений Цыганов появились на вручении кинопремии, но позировали врозь

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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов посетили церемонию вручения премии «Восток-Запад. Золотая арка».

Вчера, 14 апреля 2018 года, в Центре оперного пения Галины Вишневской состоялась первая церемония вручения премии «Восток-Запад. Золотая арка». Судьбу наград решали 24 киноведа и кинокритика — ведущие специалисты по кинематографу стран Азии и Восточной Европы.

Церемонию открыли журналист Леонид Парфенов, председатель правления Рустам Ибрагимбеков и арт-директор Андрей Плахов. Гостями мероприятия стали Константин Хабенский, Юрий Колокольников, Ингеборга Дапкунайте, Максим Лагашкин, Людмила Улицкая, Тимур Родригез, Софико Шеварднадзе и многие другие.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов появились на вручении кинопремии вместе, но позировали врозь, чем вызвали некоторые подозрения у светских сплетников — не случилось ли чего между ними?

Абсолютным триумфатором премии «Восток-Запад. Золотая арка» стала российская картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева — ей достались четыре награды, включая две главных — за лучший фильм и лучшую режиссуру. Приз за лучший сценарий поделили сценаристы двух картин — Борис Хлебников и Наталия Мещанинова за фильм «Аритмия» и Ильдико Иньеди за венгерскую картину «О теле и душе». Международное жюри также отметило фильмы «Ноябрь» Райнера Сарнета, «Поророк» Константина Попеску, «Теснота» Кантемира Балагова и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. Премию за вклад в кинематограф получил классик польского кино, режиссер Кшиштоф Занусси. Также специальный приз «Звезда Евразии» получила сербская актриса Миряна Каранович, звезда фильмов Эмира Кустурицы, Горана Паскалевича, Бояна Вулетича.

Фото: архивы пресс-служб

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