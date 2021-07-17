Российский фильм «Разжимая кулаки» взял приз Каннского фестиваля

Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в небольшом североосетинском городке Мизур, куда перевозит всю семью отец Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. И для главной героини Ады главной целью становится вырваться из удушающих объятий отца и провинциального города.

Режиссер фильма, Кира Коваленко, уже заявила о себе, как о большом режиссере. Выпускница экспериментальной мастерской Александра Сокурова в Нальчике, первой из однокурсников сняла полный метр — экранизацию Фазиля Искандера «Софичка», вышедший в 2016 году.