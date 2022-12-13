На фоне ревности мужчина из Ульяновской области отбил жене скалкой почку

29 июня в Ульяновской области произошел инцидент. На фоне ревности разъяренный супруг избил свою жену и нанес ей 20 ударов скалкой по различным частям тела. Медики, прибыв на место ЧП, обнаружили на теле потерпевшей множество ссадин и гематом. Как сообщает источник, полностью оправиться от избиения ей не удалось: женщине удалили почку.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Димитровграда по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Мужчину приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось о том, что школьницы из Улан-Удэ отравились алкоголем во время детской вечеринки. Подробности читайте в этой статье.