«Мисс офис — 2021»: началось онлайн-голосование за претенденток на выход в финал международного конкурса

Интернет-голосование проходит с 20 сентября по 10 октября на сайте конкурса — по ссылке https://www.missoffice.org/contestants/2021/.

В разделе «Участницы» на сайте проекта «Мисс Офис» появились кнопки, с помощью которых можно проголосовать за полуфиналисток. Голоса учитываются только при выборе трех участниц.

Один человек может проголосовать один раз в день. Для того чтобы принять участие в голосовании, регистрироваться на сайте не нужно. С одного IP-адреса может голосовать только один пользователь (корпоративные компьютеры или Wi-Fi-сеть часто бывают на одном IP). Это неудобное, но необходимое условие, чтобы отследить накрутки ботами.

Имена девушек, прошедших в финал, объявят 11 октября, они примут участие в итоговом шоу «Мисс Офис — 2021», которое состоится 27 ноября в Москве.

Всех участниц финального шоу ждут сказочные призы от партнеров конкурса: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое.

В 2021 году география проекта еще больше расширилась, и помимо девушек из России в нем примут участие красавицы из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Германии, Италии, Португалии, Турции, Беларуси, Литвы, Латвии, Казахстана, Финляндии, Эстонии, Кипра, Чехии, Словакии, Швейцарии, Вьетнама, США, Грузии, Абхазии, Армении, Украины, Испании и Китая.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» учредили в 2010 году. Его основная цель — популяризация образа успешной деловой женщины. За 11 лет в оргкомитет соревнования пришло более 175 тысяч заявок от участниц. Онлайн-трансляцию финала 2020 года посмотрели более 5 млн человек.

Ссылка на финальное шоу 2020 года — www.missoffice.org/online.php

Учредитель и генеральный спонсор конкурса — компания «Комус».