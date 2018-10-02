Любовь Толкалина с дочерью Марией Кончаловской, Ольга Сутулова и другие звезды оценили нашумевший фильм «Кислота»

На днях в Москве прошел закрытый показ фильма «Кислота», на котором собралось множество знаменитостей — от Ксении Собчак до Аллы Борисовны Пугачевой. А те, кому приглашение не досталось, все равно смогли увидеть картину, успевшую наделать шума среди кинокритиков, на премьере 1 октября.
На красной дорожке, помимо исполнителей главных ролей и режиссера, появились такие звезды, как Любовь Толкалина с дочерью Марией, Ольга Сутулова, Илана Юрьева, Илья Глинников, Софья Синицына и другие.
«Кислота» — дебют ученика, соратника и звезды Кирилла Серебренникова Александра Горчилина, поколенческая драма, в которой вынесенная в название кислота — метафора и ключ к пониманию всего фильма. Это история про нескольких двадцатилетних ребят, которых изнутри разъедает пустота. И все становится только хуже, когда общий друг Саши и Пети Иван сигает с балкона. После этого надломленный Петя выпьет кислоту, а Саша будет стараться ему помочь, попутно выясняя отношения с его родителями, собственной матерью и нелюбимой девушкой Викой.
Фильм выйдет на российские экраны 4 октября. Купить билеты можно здесь.
Фото: пресс-служба