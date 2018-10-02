Любовь Толкалина с дочерью Марией Кончаловской, Ольга Сутулова и другие звезды оценили нашумевший фильм «Кислота»

На днях в Москве прошел закрытый показ фильма «Кислота», на котором собралось множество знаменитостей — от Ксении Собчак до Аллы Борисовны Пугачевой. А те, кому приглашение не досталось, все равно смогли увидеть картину, успевшую наделать шума среди кинокритиков, на премьере 1 октября.

На красной дорожке, помимо исполнителей главных ролей и режиссера, появились такие звезды, как Любовь Толкалина с дочерью Марией, Ольга Сутулова, Илана Юрьева, Илья Глинников, Софья Синицына и другие.