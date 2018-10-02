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Любовь Толкалина с дочерью Марией Кончаловской, Ольга Сутулова и другие звезды оценили нашумевший фильм «Кислота»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Толкалина с дочерью Марией

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Накануне в одном из московских кинотеатров прошла громкая премьера фильма «Кислота» молодого режиссера Александра Горчилина.

На днях в Москве прошел закрытый показ фильма «Кислота», на котором собралось множество знаменитостей — от Ксении Собчак до Аллы Борисовны Пугачевой. А те, кому приглашение не досталось, все равно смогли увидеть картину, успевшую наделать шума среди кинокритиков, на премьере 1 октября.

На красной дорожке, помимо исполнителей главных ролей и режиссера, появились такие звезды, как Любовь Толкалина с дочерью Марией, Ольга Сутулова, Илана Юрьева, Илья Глинников, Софья Синицына и другие.

«Кислота» — дебют ученика, соратника и звезды Кирилла Серебренникова Александра Горчилина, поколенческая драма, в которой вынесенная в название кислота — метафора и ключ к пониманию всего фильма. Это история про нескольких двадцатилетних ребят, которых изнутри разъедает пустота. И все становится только хуже, когда общий друг Саши и Пети Иван сигает с балкона. После этого надломленный Петя выпьет кислоту, а Саша будет стараться ему помочь, попутно выясняя отношения с его родителями, собственной матерью и нелюбимой девушкой Викой.

Фильм выйдет на российские экраны 4 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

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