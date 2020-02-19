Для церемонии, проходившей на стадионе O2 Arena, британские и американские гости выбрали яркие, элегантные, а некоторые — экстравагантные наряды. Девушки блистали в мини и хвастались длинными ногами, мужчины были сдержанны и стильны.Экс-солистка Spice Girls Мел Си позировала фотографам в элегантном длинном платье с глубоким декольте и кожаным поясом. Наряд с открытым верхом подчеркнул спортивную фигуру певицы. Во время церемонии «перчинка» вручала награду Билли Айлиш. Певица Лиззо, известная не только своими вокальными данными, но и эпатажным поведением на сцене, для участия в BRIT Awards — нарядилась шоколадкой. Артистка выбрала пышное платье, имитирующее упаковку сладости, а в руках держала клатч в виде шоколадной плитки, который все время пыталась укусить на публике.На сцене Лиззо «зажигала» в наряде той же цветовой гаммы — «плетеном» кожаном боди. Гарри Стайлз «выгулял» сразу несколько костюмов. Самым запоминающимся стал наряд от Gucci. На красной дорожке певец позировал в детских ботинках, темно-коричневом костюме, фиолетовым джемпером, из-под которого проглядывал фигурный воротник рубашки, в жемчужном ожерелье и с черной лентой в лацкане в память о Кэролайн Флэк.На сцену он поднялся снова в Gucci и выступал босиком, но в кружевных перчатках. Певица Палома Фэйт появилась на церемонии в ярко-розовой шляпе с большими полями от Miu Miu. Не обошлось на BRIT Awards и без фриковых образов. 26-летняя американская певица, модель и продюсер Ашникко появилась в образе девушки аниме в прозрачном боди и с длинными синими волосами, которые за ней несли два рослых мужчины с ярким макияжем. Лауреатами BRIT Awards — 2020 стали:Рэпер Stormzy, «Лучший британский сольный исполнитель»Певица Мейбл, «Лучшая сольная исполнительница»Билли Айлиш, «Лучшая международная исполнительница»Льюис Капальди с песней Someone you loved («Лучший новый исполнитель» и «Лучшая песня»).Дэвид Оморега (Дэйв) с альбомом Psychodrama («Лучший альбом»)Рок-коллектив Foals, «Лучшая группа» Фото: Getty Images, East NewsВидео: VEVOПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!