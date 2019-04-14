Лазарев, Валерия, Бледанс и другие звезды побывали на премии Crocus Fitness Awards

Вечером 13 апреля в московском ресторане Backstage состоялась первая церемония вручения наград за достижения в области здорового образа жизни Crocus Fitness Awards, организованная сетью фитнес-клубов премиум-класса Crocus Fitness. На торжественном ужине собралось более трехсот гостей - спортсмены, артисты театра и кино, представители шоу-бизнеса, среди которых были замечены Диана Арбенина, Эвелина Бледанс, Эмин, Екатерина Одинцова, Виктория Дайнеко, Рита Дакота, Дмитрий Сычев, Глеб Гальперин, Мария Киселева, Аврора, Сергей Лазарев, Павел Деревянко, Дмитрий Соловьев, Дмитрий Игнатов, Елена Ильиных, Ульяна Донскова, Ирина Миронова и многие другие. Ведущими вечера стали Юлия Барановская и Евгений Савин.
Фото: Пресс-служба
Награждение прошло по двадцати номинациям в шести категориях: «Спорт», «Фитнес», «Музыка», «Искусство», «Мода» и «Прогресс».
Фото: Пресс-служба
Мы публикуем полный список лауреатов первой премии Crocus Fitness Awards.
Категория «Спорт»:
- «Лучшее театрализованное гимнастическое шоу» - Алексей Немов и спортивно-гимнастическое шоу «Легенды спорта»;
- «Лучший спортивный социальный проект» - спортивный портал «Живу Спортом»;
- «Лучший спортивный телевизионный проект» - ТВ-проект на 1-ом канале «Русский Ниндзя».
Категория «Фитнес»:
- «Фитнес-пара года» - популярный певец, ведущий Стас Костюшкин и его жена Юлия;
- «Лучший тренер» Crocus Fitness в женской и мужской категориях – Мария Яловенко и Павел Гундорин;
- «Фитнес-гуру» - популярный хип-хоп исполнитель Джиган.
Категория «Музыка»:
- «Best Male Body» - популярный певец, актер театра и кино Сергей Лазарев;
- «Королева фитнеса» - поэт и музыкант Диана Арбенина.
Категория «Искусство»:
- «Скульптор тела» - ведущий солист Большого театра, лауреат театральной премии «Золотая маска» Игорь Цвирко;
- «Фитнес-актер года» - актер театра и кино Роман Курцын;
- «Фитнес-актриса года» - актриса театра и кино Полина Максимова.
Категория «Мода»:
- «Фитнес-маньяк года» - дизайнер Маша Цигаль;
- «International Fitness Model» - известная fashion- и фитнес-модель Филипп Газманов;
- «Модный спортивный бренд» - основатель, дизайнер компании ZASPORT Анастасия Задорина.
Категория «Прогресс»:
- «Лучший сервис по доставке правильного питания» - певица, народная артистка России, обладательница 13 премий «Золотой граммофон» Валерия;
- «Здоровая нация» - благотворительный фонд «Национальный Антинаркотический Союз» во главе с председателем правления Никитой Лушниковым;
- «Инста ЗОЖ блогер» - Арина Скоромная.
Обладателем специальной награды Best of the best стал выдающийся артист балета Сергей Полунин.
Фото: Пресс-служба
За музыкальную составляющую вечера отвечали Диана Арбенина, EMIN, Эмма М, Виктория Дайнеко, Джиган, MBand, Джони, Эльман и Андро.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: пресс-служба