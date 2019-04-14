Лазарев, Валерия, Бледанс и другие звезды побывали на премии Crocus Fitness Awards

Вечером 13 апреля в московском ресторане Backstage состоялась первая церемония вручения наград за достижения в области здорового образа жизни Crocus Fitness Awards, организованная сетью фитнес-клубов премиум-класса Crocus Fitness. На торжественном ужине собралось более трехсот гостей - спортсмены, артисты театра и кино, представители шоу-бизнеса, среди которых были замечены Диана Арбенина, Эвелина Бледанс, Эмин, Екатерина Одинцова, Виктория Дайнеко, Рита Дакота, Дмитрий Сычев, Глеб Гальперин, Мария Киселева, Аврора, Сергей Лазарев, Павел Деревянко, Дмитрий Соловьев, Дмитрий Игнатов, Елена Ильиных, Ульяна Донскова, Ирина Миронова и многие другие. Ведущими вечера стали Юлия Барановская и Евгений Савин.