Ксения Паленова стала новой «Мисс Москва» после скандала с лишением титула победительницы

«Сегодня несколько СМИ попросили меня дать комментарии относительно Ксении Паленовой, что я думаю о новой "Мисс Москва" и согласна ли я с тем, что ей передали мою корону. Многие ждут, что сейчас я вцеплюсь в глотку моей конкурентке и буду грызть ее, потому что всем хочется трэша и грязи. Но я абсолютно спокойно отношусь к награждению Паленовой. Во-первых, я не признаю сам факт лишения себя короны, поэтому для себя я все равно остаюсь "Мисс Москва", пусть руководство конкурса думает иначе. Во-вторых, мне совершенно ни холодно, ни жарко, от того, что сейчас еще одна девушка почувствует себя на моем месте. А что я? Я уже сказала, что "Мисс Москва" меня расстроила. Вместо обещанной славы, сверкания софитов, пиара, ковровых дорожек — потоки грязи, сплетни, отвратительное отношение. Честно? Лучше бы я была популярным блогером, чем тратить свои силы на титулы, за которыми ничего не стоит. Много громких слов, а на деле — .... Поэтому, не завидую Ксюше, пусть настанет ее час», — написала в своем блоге Семеренко.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram