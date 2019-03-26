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Ксения Паленова стала новой «Мисс Москва» после скандала с лишением титула победительницы

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я выбрал вместо рекламы.
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Алеся Семеренко

Фото: Instagram Алеси Семеренко
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Корона, которой лишилась Алеся Семеренко, нашла новую обладательницу.

Несколько дней назад в столице разгорелся скандал: 24-летнюю Алесю Семеренко лишили короны и титула «Мисс Москва».

Сегодня престижная награда нашла новую владелицу, ей стала занявшая второе место Ксения Паленова.

«Конкурс и торжество проходит один раз, и он уже состоялся 24 декабря. Сегодня у нас тоже радостное событие, хотя в истории конкурса такое происходит у нас первый раз — мы передаем корону, тоже очень достойной девочке, которая заняла второе место», — передает слова директора конкурса Татьяны Андреевой-Фальк ТАСС.

«Сегодня несколько СМИ попросили меня дать комментарии относительно Ксении Паленовой, что я думаю о новой "Мисс Москва" и согласна ли я с тем, что ей передали мою корону. Многие ждут, что сейчас я вцеплюсь в глотку моей конкурентке и буду грызть ее, потому что всем хочется трэша и грязи. Но я абсолютно спокойно отношусь к награждению Паленовой. Во-первых, я не признаю сам факт лишения себя короны, поэтому для себя я все равно остаюсь "Мисс Москва", пусть руководство конкурса думает иначе. Во-вторых, мне совершенно ни холодно, ни жарко, от того, что сейчас еще одна девушка почувствует себя на моем месте. А что я? Я уже сказала, что "Мисс Москва" меня расстроила. Вместо обещанной славы, сверкания софитов, пиара, ковровых дорожек — потоки грязи, сплетни, отвратительное отношение. Честно? Лучше бы я была популярным блогером, чем тратить свои силы на титулы, за которыми ничего не стоит. Много громких слов, а на деле — .... Поэтому, не завидую Ксюше, пусть настанет ее час», — написала в своем блоге Семеренко.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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