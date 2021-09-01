Крус пришла на открытие Венецианского кинофестиваля в дерзком мини, а Руссо — в зефирном платье
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Фото: East News
На красную дорожку в день открытия фестиваля вышли Пенелопа Крус, Кирстен Данст, Милена Смит, Мэгги Джилленхол, Анна Делло Руссо, Изабель Юппер и другие знаменитости. Поговаривают, почтила своим вниманием киносмотр даже Карла Бруни, однако не всем фотографам удалось поймать ее в объектив камер.
Фильмом открытия в Венеции стал «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Представить ленту приехал сам маститый режиссер, причем в компании с исполнительницей главной роли — Пенелопой Крус. Блистательная испанка предстала перед фотокамерами в эффектном темном мини с бахромой по краю. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Дополнил образ актрисы светлый верх — удлиненный твидовый жакет от Chanel с необычным «пернатым» декором и классические черные босоножки на каблуке с тонкими ремешками. Пышные волосы звезда оставила распущенными, а в макияже отдала предпочтение естественным оттенкам.
Фото: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse
Почтила своим присутствием престижный фестиваль и экс-креативный директор японского Vogue Анна Делло Руссо. Выход модной дивы, как всегда, был весьма эффектным и одним из самых ярких в Венеции-2021: ее асимметричное платье на одно плечо с рюшами из органзы от Ermanno Scervino напоминало розовую зефирку и подчеркивало ее точеную фигуру. Образ завершают эффектные алые босоножки с легким налетом ретро.
Фото: East News
Удивила неожиданным образом «учительницы» и Кирстен Данст, которая появилась на открытии киносмотра в закрытом платье миди с геометрическим принтом и модном жакете поверх.
Фото: East News
А вот Мэгги Джилленхол сегодня по какой-то причине забраковала вечерние платья и дизайнерские наряды и прибыла в Венецию в расслабленном casual-look — она выбрала футболку оверсайз, широкие темные брюки, широкополую шляпу и внушительных размеров сумку-мешок — такой наряд больше подойдет для путешествий, но актриса и не на дорожке в таком виде появилась.
Фото: East News
Венецианский кинофестиваль проходит на итальянском острове Лидо уже в 78-й раз. Смотр оказался единственным крупным мероприятием, организаторы которого не стали его отменять или переносить из-за пандемии коронавируса. В этом году в жюри вошла блиставшая на «Оскаре» этого года Хлоя Чжао, а возглавил его лауреат многих премий прошлого года, южнокорейский режиссер Пон Джун-хо, снявший фильм «Паразиты». Также вместе с ними оценивать конкурсные работы будут режиссеры Александр Нанэу, Саверио Костанцо, актрисы Синтия Эриво и Виржини Эфира и Сара Гадон.
Фото: East News, Global Look Press
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