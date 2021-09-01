Крус пришла на открытие Венецианского кинофестиваля в дерзком мини, а Руссо — в зефирном платье

На красную дорожку в день открытия фестиваля вышли Пенелопа Крус, Кирстен Данст, Милена Смит, Мэгги Джилленхол, Анна Делло Руссо, Изабель Юппер и другие знаменитости. Поговаривают, почтила своим вниманием киносмотр даже Карла Бруни, однако не всем фотографам удалось поймать ее в объектив камер.

Фильмом открытия в Венеции стал «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Представить ленту приехал сам маститый режиссер, причем в компании с исполнительницей главной роли — Пенелопой Крус. Блистательная испанка предстала перед фотокамерами в эффектном темном мини с бахромой по краю. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Дополнил образ актрисы светлый верх — удлиненный твидовый жакет от Chanel с необычным «пернатым» декором и классические черные босоножки на каблуке с тонкими ремешками. Пышные волосы звезда оставила распущенными, а в макияже отдала предпочтение естественным оттенкам.