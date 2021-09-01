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Крус пришла на открытие Венецианского кинофестиваля в дерзком мини, а Руссо — в зефирном платье

1 сентября в городе на воде стартовал 78-й Венецианский международный кинофестиваль. Он продлится 10 дней, в течение которых гости и члены жюри увидят 21 картину, среди которых — «Спенсер» режиссера Пабло Ларраина о жизни принцессы Дианы, фильм Дени Вильнева «Дюна» и «Рука Бога» маэстро Паоло Соррентино — долгожданные ленты будут показаны впервые.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Изабель Юппер

Фото: East News

На красную дорожку в день открытия фестиваля вышли Пенелопа Крус, Кирстен Данст, Милена Смит, Мэгги Джилленхол, Анна Делло Руссо, Изабель Юппер и другие знаменитости. Поговаривают, почтила своим вниманием киносмотр даже Карла Бруни, однако не всем фотографам удалось поймать ее в объектив камер.

Фильмом открытия в Венеции стал «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Представить ленту приехал сам маститый режиссер, причем в компании с исполнительницей главной роли — Пенелопой Крус. Блистательная испанка предстала перед фотокамерами в эффектном темном мини с бахромой по краю. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Дополнил образ актрисы светлый верх — удлиненный твидовый жакет от Chanel с необычным «пернатым» декором и классические черные босоножки на каблуке с тонкими ремешками. Пышные волосы звезда оставила распущенными, а в макияже отдала предпочтение естественным оттенкам.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус

Фото: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse

Почтила своим присутствием престижный фестиваль и экс-креативный директор японского Vogue Анна Делло Руссо. Выход модной дивы, как всегда, был весьма эффектным и одним из самых ярких в Венеции-2021: ее асимметричное платье на одно плечо с рюшами из органзы от Ermanno Scervino напоминало розовую зефирку и подчеркивало ее точеную фигуру. Образ завершают эффектные алые босоножки с легким налетом ретро.

Анна Делло Руссо

Анна Делло Руссо

Фото: East News

Удивила неожиданным образом «учительницы» и Кирстен Данст, которая появилась на открытии киносмотра в закрытом платье миди с геометрическим принтом и модном жакете поверх.

Кирстен Данст

Кирстен Данст

Фото: East News

А вот Мэгги Джилленхол сегодня по какой-то причине забраковала вечерние платья и дизайнерские наряды и прибыла в Венецию в расслабленном casual-look — она выбрала футболку оверсайз, широкие темные брюки, широкополую шляпу и внушительных размеров сумку-мешок — такой наряд больше подойдет для путешествий, но актриса и не на дорожке в таком виде появилась.

Мэгги Джилленхол

Мэгги Джилленхол

Фото: East News

Венецианский кинофестиваль проходит на итальянском острове Лидо уже в 78-й раз. Смотр оказался единственным крупным мероприятием, организаторы которого не стали его отменять или переносить из-за пандемии коронавируса. В этом году в жюри вошла блиставшая на «Оскаре» этого года Хлоя Чжао, а возглавил его лауреат многих премий прошлого года, южнокорейский режиссер Пон Джун-хо, снявший фильм «Паразиты». Также вместе с ними оценивать конкурсные работы будут режиссеры Александр Нанэу, Саверио Костанцо, актрисы Синтия Эриво и Виржини Эфира и Сара Гадон.

Фото: East News, Global Look Press

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