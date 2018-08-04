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Красота за полмиллиона и «звездный» состав: СМИ обсуждают победительниц «Мисс Украина-Вселенная»

Любовница мужа Ани Лорак, подруга Бориса Немцова и ненатуральная красавица сразились за звание главной красавицы.

На днях в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv прошел конкурс красоты «Мисс Украина Вселенная». Третье место заняла 25-летняя модель Анна Дурицкая, которая встречалась с политиком Борисом Немцовым. Победительницей, которая удостоилась чести представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная», стала 23-летняя Карина Жосан из Одессы.

Красота последней, по сообщениям прессы, — рукотворная. Кукольная внешность обошлась молодой женщине как минимум в 169 000 гривен, что по сегодняшнему курсу составляет 408 тысяч рублей.

Участвовала в соревновании и предполагаемая любовница мужа Ани Лорак.

А вы следите за результатами подобных мероприятий?

Фото: instagram

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