Красота за полмиллиона и «звездный» состав: СМИ обсуждают победительниц «Мисс Украина-Вселенная»

На днях в пятизвездочном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv прошел конкурс красоты «Мисс Украина Вселенная». Третье место заняла 25-летняя модель Анна Дурицкая, которая встречалась с политиком Борисом Немцовым. Победительницей, которая удостоилась чести представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная», стала 23-летняя Карина Жосан из Одессы.