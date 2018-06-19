Конкурс «Мисс Офис» продолжается: названы майские полуфиналистки

Продолжаем рассказывать о Международном конкурсе красоты «Мисс Офис», который проводится в городах России и зарубежья. В марте и апреле 2018 года кастинги прошли в Новосибирске, Симферополе, Москве, Казани, Республике Казахстан городе Астана, а также в Перми, Екатеринбурге и Воронеже. Тогда полуфиналистками стали архитектор, офис-менеджер, бухгалтер, доцент, и даже делопроизводитель МВД России. Кто же прошел отбор по итогам майских кастингов?

В мае кастинги прошли в Саратове, Ростове-на-Дону и Челябинске. Эти города подарили нам еще 8 прекрасных участниц полуфинала конкурса красоты. Среди них — техник, экономист, учредитель компании и специалист отдела реализации конфискованного имущества. Их имена вы сможете увидеть под фотографиями в галерее.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» был учрежден в 2010 году компанией «Комус» и проходит при поддержке Passion.ru. За восемь лет в оргкомитет конкурса пришло более 80 000 заявок от участниц со всей России. Всего в 2018 году планируется провести 30 региональных кастингов.

Казалось бы, прошедшие региональный отбор девушки могут выдохнуть и спокойно ждать объявления итогов — кто же из них пройдет в финал. Но именно здесь сознание участниц переворачивается с ног на голову, ведь им предстоит колоссальная работа:

подготовки фотоматериалов для сайта;

запись видеосюжета о своей работе, жизни, хобби;

агитация своих коллег и друзей, чтобы их голоса помогли пройти в финал конкурса;

фитнес тренировки, чтобы блистать на сцене;

и многое, многое, что останется незамеченным зрителями, но останется в памяти каждой участницы шоу.

Сезон кастингов в «Мисс Офис» идет с марта по август. Осенью начнется интернет-голосование на официальном сайте.

Следите за новостями и участвуйте! Подробнее о том, что нужно сделать, чтобы стать участницей, можно прочитать здесь.

Фото: архивы пресс-служб