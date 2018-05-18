Конкурс «Мисс Офис» продолжается: названы апрельские полуфиналистки

Месяц назад мы начали рассказывать о масштабном проекте — Международном конкурсе красоты «Мисс Офис», который проводится в городах России. В марте 2018 года кастинги прошли в Новосибирске, Симферополе, Москве и Казани. Тогда полуфиналистками стали архитектор, офис-менеджер, бухгалтер, доцент, управляющий и даже делопроизводитель в штабе ВДВ. Теперь подоспели результаты второй волны кастингов.

В апреле 2018 года состоялись первые в истории конкурса кастинги в столице Республики Казахстан городе Астана и в городе Пермь. Екатеринбург и Воронеж тоже показали своих офисных красавиц. По итогу отбора сразу 11 девушек получили шанс представить свой город в полуфинале конкурса. Среди них — офис-менеджер, финансовый аналитик, инженер программного обеспечения, делопроизводитель МВД России. Их имена вы сможете увидеть под фотографиями в галерее.

Международный конкурса красоты «Мисс Офис» был учрежден в 2010 году компанией «Комус» и проходит при поддержке Passion.ru. За восемь лет в оргкомитет конкурса пришло более 80 000 заявок от участниц со всей России. Всего в 2018 году планируется провести 26 региональных кастингов.

Каждая из претенденток на участие должна заполнить заявку на сайте конкурса, приложив две фотографии. Очень часто девушки отправляют анкеты с фотографиями, которые на их взгляд отражают красоту и грацию. Но оргкомитет конкурса не всегда способен видеть так, как видит себя участница, поэтому на помощь приходят ссылки на социальные сети девушки. Уж здесь-то специалисты удостоверятся в своем выборе. Но не всегда всё проходит так гладко, очень часто девушки скрывают свои аккаунты и представителю команды «Мисс Офис» приходится ой как не сладко.

После заочного отбора с участницами, которым на почту пришло письмо с информацией о месте и времени кастинга, встречается региональный организатор, который дает напутствия и объясняет все, вплоть до того, как ходить по подиуму. В день кастинга участницы, которых объединяет воля к победе, черные туфли и черные юбки-карандаши, показывают себя во всей красе.

Региональные и федеральные кастинги состоят из двух частей. Первая часть — визитка: здесь девушка представляется, рассказывает о своей профессии и о компании, в которой работает. Также это время для судей, чтобы задать свои вопросы. Вторая часть кастинга — творческий номер. В этом состязании задача претенденток на титул «Мисс Офис» — показать свой талант и, возможно, удивить судей.

Часто удивить удается на этапе «визитки», указав в качестве компании, например, МВД. На вопрос «Как к вашему участию в конкурсе отнеслось руководство», девушки отвечают:

«Мои коллеги не знали, что я подала анкету на участие в конкурсе, но они не раз намекали на то, что я должна показать себя и рассказать о компании, в которой работаю», — Сактанова Сандыгуль, HR специалист Агросиндиката Казахстана (Phoenix Global DMCC), г. Астана.

«Об этом конкурсе я мечтала целый год, и именно рабочий коллектив был инициатором моего участия в кастинге», — Калинина Анна, начальник резерва ОАО РЖД, г. Пермь.

«Рабочий коллектив меня приятно удивил, они сплотились и одномоментно оказали нереальную поддержку, а также организовали активное голосование за меня на страницах РБК», — Ямалдинова Ольга, ведущий инженер филиал «Пермэнерго», г. Пермь.

Сезон кастингов в «Мисс Офис» идет с марта по август. Осенью начнется интернет-голосование на официальном сайте.

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Фото: архивы пресс-служб