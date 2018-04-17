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Архитектор, сотрудница ВДВ и не только: деловые красавицы борются за титул «Мисс Офис»

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Попова Екатерина, делопроизводитель в Штабе ВДВ, г.Кубинка
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В России проходит международный конкурс красоты «Мисс Офис».

В марте 2018 года в Новосибирске, Симферополе, Москве и Казани прошли кастинги Международного конкурса красоты «Мисс Офис», учрежденного в 2010 году компанией «Комус» и проходяшего при поддержке Passion.ru. Шанс представить свой город в финале конкурса получила 21 девушка. Среди них — архитектор, офис-менеджер, бухгалтер, доцент, управляющий и даже делопроизводитель в штабе ВДВ.

Участницы, которых объединяла воля к победе, черные туфли и черные юбки-карандаши, рассказывали о своей работе, участвовали в творческих конкурсах — кто-то пел, кто-то плясал, кто-то показывал свое актерское мастерство. В московском кастинге члены жюри долго не отпускали Попову Екатерину, делопроизводителя в Штабе ВДВ, г.Кубинка. Ей задали множество вопросов о столь необычной профессии для женщины, о семье, о прыжках с парашютом. Екатерина увлеченно рассказывала про небо и чувство полета.

Директор конкурса Светлана Бобрикова, которая уже восемь лет отбирает участниц, отметила: «Главное — это то, что из года в год качество участниц растет. Приходят более подготовленные девочки. Наверное, уже понимают статус конкурса и принимают ответственное решение, взвешивая, что они смогут, а что не смогут. Раньше мы часто сталкивались с тем, что девушки отказывались показывать творческие номера, считая это ниже своего достоинства. Они удивлялись: "Я же на конкурс красоты пришла, а вы меня тут плясать заставляете!". Сейчас такого нет. Наоборот, все с удовольствием стараются что-то продемонстрировать и откликаются на просьбы о дополнительных заданиях. Очень многие пытаются петь, танцевать, хоть и не были готовы к этому. Это всегда приятно, когда человек открыт и идет на эксперименты, даже если он неподготовленный. Кастинг — живое общение. Мы готовы понять человека, если он забыл слова, сбился с ритма. Не это важно! Важно, как ты сможешь себя показать и каким владеешь потенциалом».

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» — это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. За восемь лет в оргкомитет конкурса пришло более 80 000 заявок от участниц со всей России. В 2018 году планируется провести 26 региональных кастингов. Сезон кастингов в «Мисс Офис» идет с марта по август. Осенью начнется интернет-голосование на официальном сайте, там же можно подать заявку на участие.

Фото: архивы пресс-служб

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