Филипп Киркоров продал дизайнерские платья дочери за 3,4 млн рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @fkirkorov/Instagram
Певец рассказал в интервью программе «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, что идея продать уникальные платья дочери пришла к нему неспроста. Артист решил помочь нуждающимся детям, и все вырученные с аукциона средства передать на благотворительность.
«Коллекция нарядов Аллы-Виктории создавалась специально к ее дню рождения. Все платья были выставлены на торги. Только представьте, но за пять вещей мы заработали 3,4 млн рублей. Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд Константина Хабенского», — поделился радостной новостью артист.
Певец отметил, что не берет ни с кого денег просто так, даже прессе дает интервью бесплатно, хотя многие артисты просят гонорар за то, чтобы ответить даже на пару вопросов. «Поэтому, конечно, рука не поднимется брать с кого-то деньги. Вот я с вас взял деньги? А мог бы взять», — добавил Филипп Бедросович.
Артист отказался говорить, какую сумму он потратил на организацию юбилея дочери, но по оценкам экспертов, она может в несколько раз превышать выручку с продажи платьев, сообщает «Дни24».
Фото и видео: Instagram, Global Look Press, Passion.ru