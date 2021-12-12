Филипп Киркоров продал дизайнерские платья дочери за 3,4 млн рублей

«Коллекция нарядов Аллы-Виктории создавалась специально к ее дню рождения. Все платья были выставлены на торги. Только представьте, но за пять вещей мы заработали 3,4 млн рублей. Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд Константина Хабенского», — поделился радостной новостью артист.

Певец отметил, что не берет ни с кого денег просто так, даже прессе дает интервью бесплатно, хотя многие артисты просят гонорар за то, чтобы ответить даже на пару вопросов. «Поэтому, конечно, рука не поднимется брать с кого-то деньги. Вот я с вас взял деньги? А мог бы взять», — добавил Филипп Бедросович.