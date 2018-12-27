Киркоров, Орбакайте, Глюк'оZа, Лорак, Укупник, Кабо и другие звезды с детьми посетили премьеру мюзикла «Аленький цветочек»

В этот четверг, 27 декабря, в Москве состоялась премьера ледового мюзикла Татьяны Навки «Аленький цветочек». Фигуристку поддержал муж Дмитрий Песков, дочь Александра Жулина и падчерица Елизавета Пескова, а также друзья и коллеги: Филипп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой, Ани Лорак, Глюк'оZа, Кристина Орбакайте, Эвелина Бледанс, Анастасия Гребенкина, Алика Смехова, Ольга Кабо и другие.