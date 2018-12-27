Киркоров, Орбакайте, Глюк'оZа, Лорак, Укупник, Кабо и другие звезды с детьми посетили премьеру мюзикла «Аленький цветочек»

В этот четверг, 27 декабря, в Москве состоялась премьера ледового мюзикла Татьяны Навки «Аленький цветочек». Фигуристку поддержал муж Дмитрий Песков, дочь Александра Жулина и падчерица Елизавета Пескова, а также друзья и коллеги: Филипп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой, Ани Лорак, Глюк'оZа, Кристина Орбакайте, Эвелина Бледанс, Анастасия Гребенкина, Алика Смехова, Ольга Кабо и другие.
Татьяна Навка-Олимпийская чемпионка,она же-Настенька,главная героиня сказки “Аленький цветочек»,она же-генеральный продюсер,режиссер-постановщик и хореограф одноимённого мюзикла на льду! Таня,это большой успех ,я тебя поздравляю !!! P.S -Герои пели голосами #филиппкиркоров #николайбасков #григорийлепс #анилорак #анитацой #александрпанайотов @tatiana_navka #петрчернышев #аленькийцветочек
Любовь Успенская вывела в свет дочь Татьяну Плаксину, пострадавшую и не до конца восстановившуюся после очень неудачного падения с велосипеда.
Мюзикл на льду «Аленький цветочек» любой желающий сможет увидеть во дворце спорта «Мегаспорт» до 8 января 2019 года.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru