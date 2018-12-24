Разбившаяся дочь Любови Успенской показала фото из больницы и обратилась к хейтерам: «Хочу вас поблагодарить»

11 сентября с дочерью Любови Успенской произошла трагедия. Девушка упала с велосипеда в Коста-Рике, выбила себе зубы и повредила челюсть. Это сделало ее весьма популярной в Сети, а популярность привлекла в блог Тани хейтеров, которым девушка преподнесла урок.

«Добрые люди. Коль вы любите мне посоветовать. Можно я? Вне зависимости от состояния моего ума (и я еще раз хочу вас поблагодарить за проявленную заботу. Да — даже грязью отливать — какая разница — сидеть, пальцами все это выписывать — это же труд. Это же — ну все таки — работа. Так же как в принципе любое действие человека на земле. Любое действие можно назвать работой.... Так вот — дорогие мои советчики — "прикиньте" если всю энергию которая у вас уходит на обсуждение чужой жизни в Инстаграм — вы бы направили на Себя! На Свой ум — с моим то (или вообще с чужим) не совладать! С собственным умом вы то можете — Работать? Направить его на создания того что мило Вам! Что греет Вашу душу! Зависть рассыпается когда ее признаешь! И превращается незаметно в стремление — так же как злость часто превращается в любовь. Любите и будьте любимы. Мира всем. Создавайте свой. Рушьте стереотипы. Делайте что хотите — и не тратьте энергию зря — всем будет от этого легче. Давайте обоюдный вариант — где выигрывают все... вместо злых комментов или просто обсуждений уходящих никуда — стройте ваши страницы — с тем что Вы считаете красотой. Хреновый я художник? Да не называла я себя никогда художником! Тут все без художества — Слово Пача — это мир. Это просто мой мир. Пусть каждый обретет свой», — написала она.