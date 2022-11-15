15:17, 15 ноября 2022
1 мин.
Хозяин дорогого автомобиля заставил дворника извиняться на коленях за испачканную машину
В Китае произошёл случай, который вызвал общественный резонанс. Так, дворник принёс извинения владельцу дорогого автомобиля за то, что случайно испачкал его мусором. Но потерпевшему этого оказалось мало: он заставил дворника встать на колени и угрожал ему избиением.
Ситуация вызвала бурное обсуждение в сети. Люди негодуют, почему владелец машины позволил себе недопустимое поведение. Кроме того, фолловеры намереваются найти его и потребовать извинений перед дворником.
«Мы должны разоблачить его и выяснить, почему он такой высокомерный», –возмущается общественность.
Ранее сообщалось о нападении грабителя на салон сотовой связи. Мужчина ворвался в магазин и ранил продавщицу в ягодичную мышцу. Подробности читайте в этой статье.
Источник фото: https://ru.freepik.com/photos/%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
Источник:газета.ru
Автор:Лия НовостнаяТеги: