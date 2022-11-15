14:38, 15 ноября 2022
1 мин.
Грабитель воткнул нож в ягодицу продавщицы в салоне сотовой связи
Как стало известно, в Подольске около двух часов дня было совершено нападение на салон сотовой связи. Грабитель проник в помещение и ранил продавщицу ножом в ягодичную мышцу.
По данным источника, мужчина похитил из кассы 29300 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Задержать нападавшего правоохранительным органам не удалось. 18-летней пострадавшей на месте была оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось о женщине, которая стала жертвой вора-фокусника. Подробности читайте в этой статье.
Источник фото: https://ru.freepik.com/photos/robber
Источник:mk.ru
Автор:Лия НовостнаяТеги: