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Калейдоскоп событий
14:38, 15 ноября 2022
1 мин.

Грабитель воткнул нож в ягодицу продавщицы в салоне сотовой связи

Грабитель воткнул нож в ягодицу продавщицы в салоне сотовой связи

Как стало известно, в Подольске около двух часов дня было совершено нападение на салон сотовой связи. Грабитель проник в помещение и ранил продавщицу ножом в ягодичную мышцу.

По данным источника, мужчина похитил из кассы 29300 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Задержать нападавшего правоохранительным органам не удалось. 18-летней пострадавшей на месте была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось о женщине, которая стала жертвой вора-фокусника. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото: https://ru.freepik.com/photos/robber
Источник:mk.ru
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#происшествие
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