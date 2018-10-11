Катерина Шпица с женихом посетили закрытый показ спектакля в Большом театре

В эту среду, 10 октября, в Большом театре состоялся закрытый показ спектакля «Двое. День в Париже». Екатерина Шпица с женихом, Надежда Сысоева с мужем, Аврора и другие звезды собрались в стенах Бетховенского зала, чтобы отправиться в путешествие во Францию длиной в один вечер, окунуться в атмосферу уютного кафе, с ароматами кофе и пралине.

Главные герои театральной фантазии «Двое. Один День в Париже» - Барбара и Жак Брель, легендарная талантливая влюбленная пара, ставшая во Франции символом свободы и таланта, выразившая в своих песнях дух Парижа. Их хореографическим воплощением на сцене стали Александр Челидзе и Полина Митряшина. Постановка основана на незабываемых песнях Жака и Барбары Брель, их воспоминаниях и записях из дневника о Париже. Тексты прочитали Агния Кузнецова и Артем Ткаченко.

Автором сценария выступил главный редактор проекта «Сноб» Сергей Николаевич, режиссер – Савва Савельев, хореограф – обладатель премии «Золотая Маска» - Владимир Варнава.

Фото: архивы пресс-служб