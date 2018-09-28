Канделаки поделилась секретами своего успеха с Дайнеко, Шумаковой и другими звездными гостями закрытой вечеринки

На протяжении всего вечера гости раскрывали себя по-новому: дизайнер Анна Чистова провела воркшоп по созданию аксессуаров и их стилизации — каждый из участников создал свой собственный шейный платок. А параллельно многие еще и открыли в себе талант миксолога: шеф-бармен Илья Доронин лично учил гостей смешивать коктейли.

Во всех этих активностях приняли участие Виктория Дайнеко, Мария Шумакова, Анна Ивченко, Анжелика Каширина, Вероника Федорова и многие другие знаменитости.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram