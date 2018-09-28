Канделаки поделилась секретами своего успеха с Дайнеко, Шумаковой и другими звездными гостями закрытой вечеринки

Серия закрытых pop-up-вечеринок La Maison Rémy Martin продолжается. Главной героиней второй из них (на первой все внимание гостей было приковано к Ренате Литвиновой и Константину Богомолову) стала медиадива Тина Канделаки. Она провела настоящую коучинг-сессию, в которой рассказала, как важно постоянно бросать себе все новые и новые вызовы, заниматься самообразованием и саморазвитием и проживать свою собственную жизнь, а не чужую.
На протяжении всего вечера гости раскрывали себя по-новому: дизайнер Анна Чистова провела воркшоп по созданию аксессуаров и их стилизации — каждый из участников создал свой собственный шейный платок. А параллельно многие еще и открыли в себе талант миксолога: шеф-бармен Илья Доронин лично учил гостей смешивать коктейли.
Во всех этих активностях приняли участие Виктория Дайнеко, Мария Шумакова, Анна Ивченко, Анжелика Каширина, Вероника Федорова и многие другие знаменитости.
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram