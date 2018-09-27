И все-таки они вместе: Светлана Бондарчук вышла в свет с Сергеем Табуновым

Внимательные подписчики главного редактора журнала Hello! Светланы Бондарчук заметили, что в ее Instagram перестали появляться снимки с молодым фотографом Сергеем Табуновым. Их заменили фото с другим мужчиной, который, впрочем, оказался лишь другом Светланы. А накануне вечером выяснилось, что Бондарчук и Табунов вовсе не расстались.

Пара появилась на закрытой pop-up-вечеринке La Maison Rémy Martin в Музее архитектуры имени Щусева. Влюбленные с удовольствием позировали вдвоем и с друзьями, среди которых был, например, свежеразведенный театральный режиссер Константин Богомолов и актриса Рената Литвинова.