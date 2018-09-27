И все-таки они вместе: Светлана Бондарчук вышла в свет с Сергеем Табуновым

Внимательные подписчики главного редактора журнала Hello! Светланы Бондарчук заметили, что в ее Instagram перестали появляться снимки с молодым фотографом Сергеем Табуновым. Их заменили фото с другим мужчиной, который, впрочем, оказался лишь другом Светланы. А накануне вечером выяснилось, что Бондарчук и Табунов вовсе не расстались.
Пара появилась на закрытой pop-up-вечеринке La Maison Rémy Martin в Музее архитектуры имени Щусева. Влюбленные с удовольствием позировали вдвоем и с друзьями, среди которых был, например, свежеразведенный театральный режиссер Константин Богомолов и актриса Рената Литвинова.
Константин и Рената устроили на вечеринке творческий public-talk. Они поговорили о том, как им удается совмещать несколько сфер деятельности, рассказали о планах и вдохновили слушателей на поиск их собственных новых талантов. А завершило вечер выступление британского пианиста-виртуоза Стивена Ридли, чья история творческого пути поразительна: будучи успешным банковским трейдером и бизнесменом, Ридли бросил все, отдавшись своей истинной страсти — музыке.
Среди гостей также присутствовали Виктория Шелягова, Полина Киценко, Виктория, Лиза и Мария Аминовы, Андрей Артемов, Изольда Ишханишвили и другие селебрити.
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram