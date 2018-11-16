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Григорий Лепс, Ольга Серябкина и другие звезды поддержали сильно похудевшего Максима Фадеева на его концерте

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Серябкина (MOLLY)

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В Crocus City Hall прошел большой сольный концерт музыкального продюсера Максима Фадеева.

В четверг вечером, 15 ноября, в концертном зале Crocus City Hall состоялся большой сольный концерт музыкального продюсера Максима Фадеева. Артиста, который вышел на сцену впервые за 25 лет, поддержали его друзья и коллеги — Григорий Лепс, Наргиз, Эмин, Баста, группа SEREBRO и MOLLY.

Вернуться после такого большого перерыва было нелегко. «Этот перерыв для меня стал вынужденным. Все знают, что я терял слух и до сих пор не восстановил его полностью, так как это невозможно. Я долго думал, как мне вернуться на сцену без ущерба своему здоровью, и чтобы люди были довольны», — прокомментировал музыкант.

Выходом для Максима стал специальный «шлем»: этот аппарат полностью блокировал его слуховой проход, звуки артист воспринимал через костную проводимость, вибрации. По собственным костям он ощущал предположительные звуки, по ним ориентировался и пел, световые индикаторы указывали ему темп песни.

«Это эксперимент. Я многие годы пытался научиться не слыша слышать и сегодня я могу с полностью закрытыми ушами демонстрировать то, что произойдет на концерте. К сожалению, я не смогу выйти из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование для работы шлема», — прокомментировал артист.

Выступление Максима Фадеева собрало 6000 человек и имело большой успех среди зрителей. Они также смогли оценить физическую форму музыканта, который за последнее время серьезно похудел.

Фото: архивы пресс-служб

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