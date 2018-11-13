Максим Фадеев показал содержимое своего холодильника и раскрыл необычный секрет похудения

За последнее время продюсер и музыкант Максим Фадеев заметно похудел. Мужчина уже несколько раз обращался к поклонникам, опровергая заявления продавцов «волшебных таблеток». Наконец, Макс показал всем содержимое своего холодильника. Оказалось, что артист худеет с помощью диеты и загадочной жидкости.

Что находится в пронумерованных бутылочках, мужчина не говорит. Эта жидкость — не вода, хотя по составу очень на нее похожа. Полностью свой секрет Максим Фадеев пообещал раскрыть позже.

«Секретной таблетки, которую можно выпить и избавиться от лишнего веса, не существует. Но есть методы, которые дадут результат, если добавить к ним терпения и подключить силу воли. В бутылках находится то, что дает мне возможность постепенно, без вреда для здоровья терять килограммы - результат вы видите сами. Я обязательно поделюсь, как только весы покажут цифру, к которой я пообещал себе прийти год назад», — сообщил он.