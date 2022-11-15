Смолянка стала жертвой вора-фокусника

В Смоленске фокусник при помощи трюка украл чужое имущество и схлопотал семь лет тюрьмы.

Поистине цирковая история приключилась на квартире 54-летней жительницы города.

Приглашенный в дом приятель продемонстрировал фокус: обернул кольцо хозяйки в бумагу, поджег, после чего украшение исчезло.

Возмущенная женщина потребовала вернуть пропажу, но мужчина пояснил, что кольцо было заряжено отрицательной энергией. Ушло – и слава Богу! Вскоре ушел и сам гость.

А хозяйка, заглянув в хозяйственную пристройку, обнаружила, что «ушли» также велосипед и бензопила.

Общая сумма пропавшего имущества составляет 31 тысячу рублей. Это вполне тянет на часть 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и часть 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» с мерой наказания до 7 лет заключения под стражу.

Если, конечно, подследственный не докажет, что действовал во благо женщине, спасая ее от порчи и сглаза.