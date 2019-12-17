Галкин без Пугачевой, Ковальчук, Чумаков, Киркоров и другие звезды на показе «Эдуард Суровый: Слезы Брайтона»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина
Во вторник, 17 декабря, в Москве состоялся закрытый показ фильма «Эдуард Суровый: Слезы Брайтона». На мероприятии присутствовали звезды ТНТ, друзья и поклонники канала.
Гарик Харламов и Кристина Асмус пришли на мероприятие вместе: несмотря на то, что они оба не носят обручальные кольца, поклонники могут быть спокойны — эта пара и не думает распадаться.
Максим Галкин появился на мероприятии в гордом одиночестве: его дама сердца — Алла Борисовна Пугачева — старается все свободное время проводить с детьми и предпочитает дом светским раутам.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук пришли в кино вместе, и даже подобрали наряды в тон:
Фото: Екатерина Ширинкина
Одним из самых ярких посетителей оказался Филипп Киркоров.
Фото: Екатерина Ширинкина
А чей наряд больше понравился вам?
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!