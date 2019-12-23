Филипп Киркоров, Ксения Собчак с мужем, Юлия Снигирь с дочерью Евгения Цыганова и другие на показе «Вторжения»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина
В минувший понедельник, 23 декабря, в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Федора Бондарчука «Вторжение». Помимо режиссера, на премьере были замечены: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш и многие другие звезды.
Пожалуй, самым заметным гостем стал Филипп Киркоров: лаконичный черный наряд король российской эстрады дополнил экстравагантной белой шубой. Паулина Андреева поддержала новоиспеченного супруга.
Константин Богомолов и Ксения Собчак охотно позировали фотографам.
Фото: Екатерина Ширинкина
Актриса Юлия Снигирь удивила окружающих, появившись на мероприятии со старшей дочерью Евгения Цыганова.
Фото: Екатерина Ширинкина
«Вторжение» — продолжение блокбастера «Притяжение» об инопланетянах, которые приземлились в московском районе Чертаново. В широкий прокат фильм выйдет с 1 января 2020 года. Купить билеты можно здесь.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина, YouTube
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