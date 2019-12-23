Филипп Киркоров, Ксения Собчак с мужем, Юлия Снигирь с дочерью Евгения Цыганова и другие на показе «Вторжения»

В минувший понедельник, 23 декабря, в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Федора Бондарчука «Вторжение». Помимо режиссера, на премьере были замечены: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш и многие другие звезды.

Пожалуй, самым заметным гостем стал Филипп Киркоров: лаконичный черный наряд король российской эстрады дополнил экстравагантной белой шубой. Паулина Андреева поддержала новоиспеченного супруга.

Константин Богомолов и Ксения Собчак охотно позировали фотографам.