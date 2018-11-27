Евгений Цыганов и Юлия Снигирь продемонстрировали идиллию на премьере фильма «Проводник»

Евгений Цыганов сыграл следователя, который расследует дело о серийном убийце, имеющим отношение к пропаже сестры-близнеца девушки Кати (Александра Бортич), которая в свою очереь обладает паранормальной способностью видеть призраков.

В прокат фильм выходит 29 ноября. Посмотреть расписание и купить билеты можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru