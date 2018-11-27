Евгений Цыганов и Юлия Снигирь продемонстрировали идиллию на премьере фильма «Проводник»

Во вторник, 27 ноября, в кинотеатре «Формула кино» состоялась премьера мистического хоррора «Проводник», яркие роли в котором исполнили Александра Бортич, Евгений Цыганов, Владимир Яглыч, Марта Тимофеева и Александр Робак.
Поддержать Евгения Цыганова пришла Юлия Снигирь. Несмотря на недавние сообщения о крахе отношений, пара выглядела очень счастливой.
Евгений Цыганов сыграл следователя, который расследует дело о серийном убийце, имеющим отношение к пропаже сестры-близнеца девушки Кати (Александра Бортич), которая в свою очереь обладает паранормальной способностью видеть призраков.
В прокат фильм выходит 29 ноября. Посмотреть расписание и купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru