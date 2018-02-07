В Москве в рамках фестиваля «C Китайским Новым! ГУМ» состоялся торжественный ужин и аукцион работ культового китайского художника Джеки Цая.

Всеобщее внимание было приковано к телеведущей Елене Летучей, которая на фоне слухов о своей беременности надела черное кожаное обтягивающее платье без бюстгальтера.

Вчера, 8 февраля, в Москве в рамках фестиваля «C Китайским Новым! ГУМ» состоялся благотворительный аукцион в поддержку Образовательного центра ММОМА. Гостями вечера стали Елена Летучая, Виктория Газинская, Екатерина Мухина, Евгения Линович, Дарья Веледеева, Юрате Гураускайте, Михаил Куснирович, Константин Андрикопулос, Василий Церетели, Андрей Деллос и другие известные личности.

Ведущим вечера стал Андрей Малахов, а представлял картины известный аукционист и председатель совета директоров Sotheby's Россия Лорд Марк Полтимор. Желающие могли приобрести работы выдающегося художника из Китая Джеки Цая (Jacky Tsai) и насладиться торжественным ужином от обладателя трех звезд Мишлен, шеф-повара Альберта Оу Квок Кеунга (Albert Au Kwok Keung).

Фестиваль «C Китайским Новым! ГУМ» призван продемонстрировать, что значат новые стандарты «сделанного в Китае». Он будет проходить в Главном универмаге Москвы с 8 по 28 февраля. Посетители смогут насладиться выставкой китайской вышивки, выступлениями ансамбля из Китая, просмотром китайских фильмов «Герой» и «Переправа», поучаствовать в традиционных мастер-классах, а также приобрести традиционные китайские сувениры, снеки, чай и многое другое на ярмарке продукции из Китая.

С 12 по 11 марта в ММОМА пройдет персональная выставка Jacky Tsai.

Фото: архивы пресс-служб