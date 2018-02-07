Елена Летучая в кожаном обтягивающем платье без бюстгальтера встретила Китайский Новый год
Вчера, 8 февраля, в Москве в рамках фестиваля «C Китайским Новым! ГУМ» состоялся благотворительный аукцион в поддержку Образовательного центра ММОМА. Гостями вечера стали Елена Летучая, Виктория Газинская, Екатерина Мухина, Евгения Линович, Дарья Веледеева, Юрате Гураускайте, Михаил Куснирович, Константин Андрикопулос, Василий Церетели, Андрей Деллос и другие известные личности.
Всеобщее внимание было приковано к телеведущей Елене Летучей, которая на фоне слухов о своей беременности надела черное кожаное обтягивающее платье без бюстгальтера.
Ведущим вечера стал Андрей Малахов, а представлял картины известный аукционист и председатель совета директоров Sotheby's Россия Лорд Марк Полтимор. Желающие могли приобрести работы выдающегося художника из Китая Джеки Цая (Jacky Tsai) и насладиться торжественным ужином от обладателя трех звезд Мишлен, шеф-повара Альберта Оу Квок Кеунга (Albert Au Kwok Keung).
Гостям, помимо традиционных блюд, подавали медуз, жареных лобстеров, водяные орехи, мраморные грибы, королевские устрицы.
Фестиваль «C Китайским Новым! ГУМ» призван продемонстрировать, что значат новые стандарты «сделанного в Китае». Он будет проходить в Главном универмаге Москвы с 8 по 28 февраля. Посетители смогут насладиться выставкой китайской вышивки, выступлениями ансамбля из Китая, просмотром китайских фильмов «Герой» и «Переправа», поучаствовать в традиционных мастер-классах, а также приобрести традиционные китайские сувениры, снеки, чай и многое другое на ярмарке продукции из Китая.
С 12 по 11 марта в ММОМА пройдет персональная выставка Jacky Tsai.
Фото: архивы пресс-служб