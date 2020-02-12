Экстрим, вечеринки и крутые музыканты: в Сочи пройдет юбилейный фестиваль Tinkoff Rosafest 2020

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ФЕСТИВАЛЯ

Все мероприятия фестиваля связаны в одну Большую игру. Объединяясь в команды, участники выполняют различные задания, зарабатывая баллы. В личном кабинете платформы Tinkoff The Game можно обменять баллы на крутые призы и бонусы. Игроки квеста приезжают на фестиваль незнакомцами, а уезжают закоренелыми друзьями, благодаря командной игре. Счастливчики-финалисты прошлого года сорвали куш получив 170 000 рублей от Тинькофф Банк, ски-пассы от Роза Хутор, сноуборды, лыжи и другие ценные призы.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СНОУПАРК TELE2 х SPOTWAY

В рамках Tinkoff Rosafest был и невероятный трамплин, с которого спортсменам нужно было перелететь ратрак. Позже придумали целое интерактивное шоу Tele2 с 3D мэппингом. Гигантский Кубик Рубика имитировал босса, который раздавал видео задания спортсменам. Юбилейный парк 2020 будет под контролем звезды международного сноубординга Дениса Бонуса. Каждый день в парке будут проходить съемки и отборочные контесты от разных брендов. 31 января сильнейшие спортсмены встретятся на самом ожидаемом фристайл-шоу от Tele2, где вход свободный для всех гостей курорта. В прошлом году число просмотров онлайн трансляции шоу достигло 2 000 000. Для всех абонентов оператора предусмотрены зарядные станции и бесплатный ароматный кофе.