Экстрим, вечеринки и крутые музыканты: в Сочи пройдет юбилейный фестиваль Tinkoff Rosafest 2020
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Фото: Пресс-служба
ЧТО НОВОГО ЖДЕТ В 2020
Спортивная программа будет состоять из 5 направлений: зрелищный фристайл, олимпийская дисциплина ски-кросс, вернувшийся в моду карвинг, техничный и стильный джиббинг. За любовь к природе и свободе по-прежнему отвечает направление фрирайд. Гостей будет ждать обучение со звездами, соревнования для любителей и финальное фристайл-шоу от PRO.
Фото: Пресс-служба
НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ В ГОРАХ
В этом сезоне помимо ежедневных Après-ski тусовок ожидается костюмированный бал в настоящем Казино, дружеская тусовка в лавке мясника, пенная вечеринка в аквапарке. Вечерами в Gorilla Energy Alternative Space участники смогут услышать любимую музыку, под которую многие впервые вставали на лыжи и борды. Ожидаются и классные музыкальные гости, лайн-ап будет анонсирован в начале декабря на сайте фестиваля, а официальный плейлист появится в группе фестиваля ВКонтакте.
Фото: Пресс-служба
УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ФЕСТИВАЛЯ
Все мероприятия фестиваля связаны в одну Большую игру. Объединяясь в команды, участники выполняют различные задания, зарабатывая баллы. В личном кабинете платформы Tinkoff The Game можно обменять баллы на крутые призы и бонусы. Игроки квеста приезжают на фестиваль незнакомцами, а уезжают закоренелыми друзьями, благодаря командной игре. Счастливчики-финалисты прошлого года сорвали куш получив 170 000 рублей от Тинькофф Банк, ски-пассы от Роза Хутор, сноуборды, лыжи и другие ценные призы.
ЮБИЛЕЙНЫЙ СНОУПАРК TELE2 х SPOTWAY
В рамках Tinkoff Rosafest был и невероятный трамплин, с которого спортсменам нужно было перелететь ратрак. Позже придумали целое интерактивное шоу Tele2 с 3D мэппингом. Гигантский Кубик Рубика имитировал босса, который раздавал видео задания спортсменам. Юбилейный парк 2020 будет под контролем звезды международного сноубординга Дениса Бонуса. Каждый день в парке будут проходить съемки и отборочные контесты от разных брендов. 31 января сильнейшие спортсмены встретятся на самом ожидаемом фристайл-шоу от Tele2, где вход свободный для всех гостей курорта. В прошлом году число просмотров онлайн трансляции шоу достигло 2 000 000. Для всех абонентов оператора предусмотрены зарядные станции и бесплатный ароматный кофе.
Фото: Пресс-служба
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ
Горная деревня вмещает в себя множество отелей с удобным расположением на территории кемпа. В Riders Lodge проходят самые шумные тусовки, там же будет размещен онлайн кинотеатр Tele2 с секретным входом, а также сцена для DJ-выступлений с видом на горы. Звезды и блогеры обычно выбирают Rosa Springs, этот премиум-отель располагается в самом центре фестиваля и имеет единственный на курорте горнолыжный medical SPA-центр. Классное решение для молодежи — это граффити-отель AYS Design. Каждый номер оформлен в своем уникальном стиле, а благодаря вкусному и здоровому питанию за завтраком можно встретить известных райдеров, в том числе из команды Gorilla Energy Team. Если вы едете своей уютной компанией, есть возможность забронировать отдельное шале в альпийском стиле на 18-20 человек — это отличный шанс встретить свой лучший закат, ведь каждое шале оборудовано собственными чилл-аут зонами с видом на горы.
За 5 лет организаторам удалось собрать крупнейшее экшн-спорт комьюнити в стране, объединившее азартных и близких по духу людей. Фестиваль Tinkoff Rosafest - будто ожившая компьютерная игра, где можно крутить градусы на горе, в парке и в баре, крутить любовь и зарабатывать баллы в игре вместе с тысячами новых друзей. Очередное приключение начнется 25 января!
Фото: пресс-служба
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