Масштабный квест в горах, отвязные вечеринки и уроки лучших райдеров: как прошел Tinkoff Rosafest 2019

Tinkoff Rosafest — самый крупный зимний фестиваль в Сочи, который в этом году побил свои же предыдущие рекорды. Спорт, музыка, тематические мастер-классы, самые громкие вечеринки и потрясающая энергия сотрясали горы на «Роза Хуторе» в течение целой недели. Сюда приезжают незнакомцами, а уезжают настоящими друзьями. Музыка, энергия, фирменный сорт крафтового пива, сочнейшие бургеры, интеллектуальные игры, кино и спорт были собраны в одном месте, чтобы перевернуть представление о зимнем отдыхе.
Участники феста расположились в девяти отелях и нескольких шале альпийского типа по соседству с известными музыкантами, блогерами и спортсменами. При участии в проектах фестиваля познакомиться со звездами не составляло труда — рассекая на склоне, участвуя в «Большой Игре» или в «Академии Навыков».
Кстати, о «Большой Игре» — этот проект стал главным джокером в колоде зимнего драйва. Уникальный масштабный квест в горах Tinkoff The Game от титульного партнера фестиваля, Тинькофф Банк, представляет собой приложение на телефоне, которое обновляется каждый день в течение недели. Задания разделены на категории: «Катать», «Тусить», «Знакомиться», «Думать». Всего же игроков ждало 10 000 призов от партнеров фестиваля — от кружек и балаклав до красивейшего сноуборда, новеньких лыж и главного денежного приза в 100 тысяч рублей.
В этом году на Tinkoff Rosafest большой упор был сделан и на музыкальную программу: 170 часов музыки, более 10 концертов супермодных молодых исполнителей, 24 крутейших диджея. Каждый день участников ждало более десяти разноплановых мероприятий в сопровождении энергичных битов, но непременно после катания на лыжах или сноуборде (это и называется форматом apres-ski). Главная сцена феста расположилась в отеле Riders Lodge, где музыкальный партнер VK music обеспечивал крутой лайн-ап. На нее вышли резидент лейбла Booking Machine — рэп-исполнитель MARKUL, рокеры Anacondaz, артисты ILWT, Cream Soda, модная Аигел, группа OQJAV и другие. Участники фестиваля отчаянно топили за драйв и отличное настроение, поднимая градус в горной атмосфере.
Tinkoff Rosafest захватывает самый снежный период зимы — конец января и самое начало февраля, — когда каждый день просто купаешься в снегу. По браслету участника Tinkoff Rosafest можно было бесплатно заниматься в Академии навыков от Gorilla Energy. Зимние дисциплины по лыжному и сноуборд фрирайду, фристайл, джиббингу проходили с лучшими «профессорами»-чемпионами России и мира: Алексеем Соболевым, Алиной Балашовой, Антоном Лаврентьевым, а также опытными гидами по фрирайду, которые открывали гостям секретные уголки курорта.
«Секрет отличного зимнего настроения кроется в правильном сочетании спорта, тусовок и чилла. Мы запустили интерактивную карту активностей, sms- и email рассылку для участников, чтобы они всегда были в курсе последних новостей. Такая инфраструктура стала для многих идеальным решением, чтобы выключить голову и начать отдыхать по полной», — рассказала генеральный продюсер фестиваля Юлия Брумель.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / Тинькофф Банк