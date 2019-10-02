Масштабный квест в горах, отвязные вечеринки и уроки лучших райдеров: как прошел Tinkoff Rosafest 2019

Tinkoff Rosafest — самый крупный зимний фестиваль в Сочи, который в этом году побил свои же предыдущие рекорды. Спорт, музыка, тематические мастер-классы, самые громкие вечеринки и потрясающая энергия сотрясали горы на «Роза Хуторе» в течение целой недели. Сюда приезжают незнакомцами, а уезжают настоящими друзьями. Музыка, энергия, фирменный сорт крафтового пива, сочнейшие бургеры, интеллектуальные игры, кино и спорт были собраны в одном месте, чтобы перевернуть представление о зимнем отдыхе.

Участники феста расположились в девяти отелях и нескольких шале альпийского типа по соседству с известными музыкантами, блогерами и спортсменами. При участии в проектах фестиваля познакомиться со звездами не составляло труда — рассекая на склоне, участвуя в «Большой Игре» или в «Академии Навыков».