Экстремально стройная Ковальчук, роковая Грановская и другие звезды посетили премию «МАМА года»

В этот вторник, 26 июня, в Смоленском пассаже состоялась ежегодная церемония вручения премии «МАМА года», организованная журналом Оксаны Федоровой «Modatopical». На мероприятии были замечены Юлия Ковальчук, Надежда Грановская, Анита Цой, Анна Хилькевич, Анастасия Стоцкая, Катя Лель и многие другие. Многие пришли с детьми.

Масса внимания досталась Юлии Ковальчук, которая впервые стала мамой в октябре 2017 года. Она появилась в нежно-голубом коротком платье, подчеркивавшем все нюансы фигуры. Присутствующие могли воочию убедиться, что певице удалось избавиться от лишних килограммов и вернуться в свою прежнюю форму, а возможно и улучшить ее.

«Вот так живешь, живешь и вдруг становишься самой стильной "Мамой года"... спасибо))) мне очень... во всех смыслах! Буду соответствовать», — похвасталась призом в своем блоге артистка.