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Экстремально стройная Ковальчук, роковая Грановская и другие звезды посетили премию «МАМА года»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Ковальчук

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Юлия Ковальчук похвасталась девичьей худобой, а Надежда Грановская — новым образом на светском мероприятии.

В этот вторник, 26 июня, в Смоленском пассаже состоялась ежегодная церемония вручения премии «МАМА года», организованная журналом Оксаны Федоровой «Modatopical». На мероприятии были замечены Юлия Ковальчук, Надежда Грановская, Анита Цой, Анна Хилькевич, Анастасия Стоцкая, Катя Лель и многие другие. Многие пришли с детьми.

Масса внимания досталась Юлии Ковальчук, которая впервые стала мамой в октябре 2017 года. Она появилась в нежно-голубом коротком платье, подчеркивавшем все нюансы фигуры. Присутствующие могли воочию убедиться, что певице удалось избавиться от лишних килограммов и вернуться в свою прежнюю форму, а возможно и улучшить ее.

«Вот так живешь, живешь и вдруг становишься самой стильной "Мамой года"... спасибо))) мне очень... во всех смыслах! Буду соответствовать», — похвасталась призом в своем блоге артистка.

Одной из самых ярких звезд стала Надежда Грановская, поразившая присутствующих графичной стрижкой, ярким нарядом и роскошным бюстом.

Не так давно для одной из фотосъемок экс-солистка «ВИА Гры» примерила светлый парик, после чего ее сравнили с Памелой Андерсон.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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