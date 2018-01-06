Резко постаревшая Надежда Грановская стала похожа на Памелу Андерсон

«Мммм... Интересненько!», «В белом цвете оч похожа на памэллу андерсон», «Подумала, что это Памела Андерсон», «Я всегда считал, что у Надежды и Памелы есть что-то схожее друг с другом)))) Надю, ток не злись», — комментируют фолловеры.

«Пенелопе Круз очень на Вас похожа, Надежда!!!!», — отмечают некоторые.