Девятилетний ребёнок получил удар током в элитной школе Ярославля

В школе № 33 Ярославля произошёл неприятный случай: девятилетнего ученика ударило током, когда он схватился за металлическую дверную ручку. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Как сообщают в пресс-службе, будет осуществлена проверка, в результате которой выяснятся причины случившегося. Также по ее итогам будет дана оценкам действиям лиц, отвечающих за безопасность детей в школе.

Напомним, что 16 ноября ещё в одной школе произошёл инцидент. Подробности читайте в этой статье.