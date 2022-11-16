16:50, 16 ноября 2022
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Девятилетний ребёнок получил удар током в элитной школе Ярославля
В школе № 33 Ярославля произошёл неприятный случай: девятилетнего ученика ударило током, когда он схватился за металлическую дверную ручку. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
Как сообщают в пресс-службе, будет осуществлена проверка, в результате которой выяснятся причины случившегося. Также по ее итогам будет дана оценкам действиям лиц, отвечающих за безопасность детей в школе.
Напомним, что 16 ноября ещё в одной школе произошёл инцидент. Подробности читайте в этой статье.
Источник фото: GettyImages
Источник:комсомольская правда
Автор:Лия НовостнаяТеги:
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