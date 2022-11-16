16:19, 16 ноября 2022
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Число отравившихся детей в псковской школе выросло до 28
В общей сложности почти три десятка подростков получили отравление газом прямо в ходе урока.
16 ноября на одном из первых уроков в помещении класса был распылен газовый баллончик.
Шестнадцать детей были госпитализированы с легкими отравления, еще дюжина подростков не смогла продолжать уроки, ссылаясь на головокружение и тошноту.
Обстоятельства инцидента, в частности и то, кому пришло в голову принести в школу газ, еще предстоит выяснить.
Пока сообщается, что всем детям оперативно предоставлена медицинская помощь и здоровью их ничего не угрожает.
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