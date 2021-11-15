Бондарчук — под руку с Андреевой, Варнава — с другом и другие звезды на премьере сериала «Вне себя»

Среди звездных гостей также были Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Юлия Савичева, Никита Тарасов, Наталья Бардо, Мария Шумакова, Максим Иванов, Сабина Ахмедова и многие другие.

По сюжету Дмитрий (Евгений Стычкин) страдает психическим расстройством и не может видеться с сыном. После смерти жены (Елена Лядова) мальчик вынужден жить с его тещей. Главный герой не помнит последние несколько лет своей жизни и постоянно видит фантомы погибшей жены и ее застрелившегося любовника (Евгения Цыганова).

Дмитрий начинает вести свое расследование, в ходе которого узнает много интересных и неожиданных фактов как о себе, так и о людях, которые его окружают. Напомним, что съемки сериала начались еще в 2019 году, но премьеру первого сезона пришлось отложить из-за эпидемиологической ситуации. Первую серию многосерийного фильма зрители смогут увидеть 18 ноября.