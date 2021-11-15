Бондарчук — под руку с Андреевой, Варнава — с другом и другие звезды на премьере сериала «Вне себя»
Фото: Пресс-служба
Одной из первых на премьеру многосерийного фильма пришла Алена Водонаева в total black. Образ телеведущей дополнила яркая розовая сумочка.
Фото: Пресс-служба
В этот вечер внимание было приковано к юмористу и барду Семену Слепакову, который заметно похудел и похорошел.
Фото: Пресс-служба
Звезда телеканала ТНТ Екатерина Варнава появилась в сопровождении друга и коллеги Евгения Бороденко.
Фото: Пресс-служба
Актриса Ольга Сутулова пришла поддержать своего супруга Евгения Стычкина, которому в сериале досталась одна из главных ролей. А вот исполнитель еще одной главной роли, актер Евгений Цыганов, в этот вечер появился без своей жены Юлии Снигирь.
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Впрочем, среди звездных гостей все же была милая супружеская пара — Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Для премьеры актриса и режиссер выбрали строгие черные наряды.
Среди звездных гостей также были Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Юлия Савичева, Никита Тарасов, Наталья Бардо, Мария Шумакова, Максим Иванов, Сабина Ахмедова и многие другие.
По сюжету Дмитрий (Евгений Стычкин) страдает психическим расстройством и не может видеться с сыном. После смерти жены (Елена Лядова) мальчик вынужден жить с его тещей. Главный герой не помнит последние несколько лет своей жизни и постоянно видит фантомы погибшей жены и ее застрелившегося любовника (Евгения Цыганова).
Дмитрий начинает вести свое расследование, в ходе которого узнает много интересных и неожиданных фактов как о себе, так и о людях, которые его окружают. Напомним, что съемки сериала начались еще в 2019 году, но премьеру первого сезона пришлось отложить из-за эпидемиологической ситуации. Первую серию многосерийного фильма зрители смогут увидеть 18 ноября.