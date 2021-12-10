Сияющая Безрукова — в casual, беременная уютная Малахова на премьере сериала «Солдаут»

Сериал «Солдаут» рассказывает о конфликте молодого рэпера Drumma’K с крупным лейблом, который подписал с музыкантом договор о сотрудничестве. Лейбл в сериале напоминает дисфункциональную семью, в которой каждый преследует свои интересы. После разрыва с лейблом рэпер остается один, без опытных продюсеров, даже без жилья. Чтобы отстоять не только перед фанатами, но и перед всей музыкальной индустрией право на существование своего творчества, Drumma’K должен вывести свою музыку на новый уровень и самостоятельно собрать полный зал — sold out.

Сериал примечателен в том числе своими саундтреками. Продюсером каждой серии выступил известный музыкант. Первую серию спродюсировал известный рэп-исполнитель Lizer, который специально для сериала записал новый трек «Статика». Его релиз состоялся одновременно с выходом трейлера сериала.

Помимо Lizer, музыкальными продюсерами сериала «Солдаут» стали Михаил Козырев, Хамиль («Каста»), Alizade, Тима Ищет Свет, Thomas Mraz и другие.

Серии сериала будут выходить на онлайн-платформе по вторникам и четвергам весь декабрь.