Сияющая Безрукова — в casual, беременная уютная Малахова на премьере сериала «Солдаут»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Гости собрались в пространстве, стилизованном под квартиру-студию 1970-х годов. В ретроантураже позировали Александра Ревенко, Женя Малахова, Артем Кид, Маша Цигаль, Федор Гамалея, Иван Макаревич и другие известные персоны.
Ирина Безрукова появилась на премьере в уютном образе в стиле casual. Актриса выбрала классические укороченные брюки, жемчужный топ и кардиган нежных оттенков.
Недавно объявившая о беременности певица и актриса Женя Малахова прятала изменившуюся фигуру под объемной толстовкой.
Фото: Пресс-служба
Сериал «Солдаут» рассказывает о конфликте молодого рэпера Drumma’K с крупным лейблом, который подписал с музыкантом договор о сотрудничестве. Лейбл в сериале напоминает дисфункциональную семью, в которой каждый преследует свои интересы. После разрыва с лейблом рэпер остается один, без опытных продюсеров, даже без жилья. Чтобы отстоять не только перед фанатами, но и перед всей музыкальной индустрией право на существование своего творчества, Drumma’K должен вывести свою музыку на новый уровень и самостоятельно собрать полный зал — sold out.
Сериал примечателен в том числе своими саундтреками. Продюсером каждой серии выступил известный музыкант. Первую серию спродюсировал известный рэп-исполнитель Lizer, который специально для сериала записал новый трек «Статика». Его релиз состоялся одновременно с выходом трейлера сериала.
Помимо Lizer, музыкальными продюсерами сериала «Солдаут» стали Михаил Козырев, Хамиль («Каста»), Alizade, Тима Ищет Свет, Thomas Mraz и другие.
Серии сериала будут выходить на онлайн-платформе по вторникам и четвергам весь декабрь.
Фото: пресс-служба