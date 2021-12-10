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Сияющая Безрукова — в casual, беременная уютная Малахова на премьере сериала «Солдаут»

9 декабря в пространстве Blackout прошла премьера сериала «Солдаут» с Глебом Калюжным в главной роли. Фильм появится в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Ирина Безрукова

Фото: Пресс-служба

Гости собрались в пространстве, стилизованном под квартиру-студию 1970-х годов. В ретроантураже позировали Александра Ревенко, Женя Малахова, Артем Кид, Маша Цигаль, Федор Гамалея, Иван Макаревич и другие известные персоны.

Ирина Безрукова появилась на премьере в уютном образе в стиле casual. Актриса выбрала классические укороченные брюки, жемчужный топ и кардиган нежных оттенков.

Недавно объявившая о беременности певица и актриса Женя Малахова прятала изменившуюся фигуру под объемной толстовкой.

Женя Малахова

Женя Малахова

Фото: Пресс-служба

Сериал «Солдаут» рассказывает о конфликте молодого рэпера Drumma’K с крупным лейблом, который подписал с музыкантом договор о сотрудничестве. Лейбл в сериале напоминает дисфункциональную семью, в которой каждый преследует свои интересы. После разрыва с лейблом рэпер остается один, без опытных продюсеров, даже без жилья. Чтобы отстоять не только перед фанатами, но и перед всей музыкальной индустрией право на существование своего творчества, Drumma’K должен вывести свою музыку на новый уровень и самостоятельно собрать полный зал — sold out.

Сериал примечателен в том числе своими саундтреками. Продюсером каждой серии выступил известный музыкант. Первую серию спродюсировал известный рэп-исполнитель Lizer, который специально для сериала записал новый трек «Статика». Его релиз состоялся одновременно с выходом трейлера сериала.

Помимо Lizer, музыкальными продюсерами сериала «Солдаут» стали Михаил Козырев, Хамиль («Каста»), Alizade, Тима Ищет Свет, Thomas Mraz и другие.

Серии сериала будут выходить на онлайн-платформе по вторникам и четвергам весь декабрь.

Фото: пресс-служба

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