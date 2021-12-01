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«Нас скоро будет трое»: актриса Женя Малахова подтвердила слухи о своей беременности

33-летняя актриса фильма «Виктория» сообщила поклонникам радостную новость о своем будущем материнстве в посте Instagram-аккаунта.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Женя Малахова с букетом тюльпанов на мероприятии

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Разговоры об интересном положении актрисы сериалов «А зори здесь тихие…» и «Операция "Мухаббат"» идут уже далеко не первый месяц. На фотографиях в социальной сети Малаховой и снимках с мероприятий, которые она посещала, поклонники творчества девушки и представители прессы периодически отмечали ее округлившийся живот и принимались строить догадки о скором пополнении в семье Жени и ее супруга — предпринимателя Андрея Тарасова. Пара сыграла тайную свадьбу в августе прошлого года. И тут все слухи и доводы Малахова решила подтвердить самостоятельно. Они с Андреем ждут своего первенца!

«В мои 33 нас скоро будет 3!» — кратко и с долей креатива сообщила Малахова о беременности и опубликовала фотографию, на которой видно уже изрядно выросший живот. Поклонники и коллеги артистки принялись тут же поздравлять новоиспеченную маму в комментариях.

Для Жени это будет первый ребенок, несмотря на то что до этого она шесть лет состояла в браке с кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым. Детей у пары за годы совместной жизни не появилось.

Фото: Instagram, Global Look press

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