«Нас скоро будет трое»: актриса Женя Малахова подтвердила слухи о своей беременности
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Разговоры об интересном положении актрисы сериалов «А зори здесь тихие…» и «Операция "Мухаббат"» идут уже далеко не первый месяц. На фотографиях в социальной сети Малаховой и снимках с мероприятий, которые она посещала, поклонники творчества девушки и представители прессы периодически отмечали ее округлившийся живот и принимались строить догадки о скором пополнении в семье Жени и ее супруга — предпринимателя Андрея Тарасова. Пара сыграла тайную свадьбу в августе прошлого года. И тут все слухи и доводы Малахова решила подтвердить самостоятельно. Они с Андреем ждут своего первенца!
«В мои 33 нас скоро будет 3!» — кратко и с долей креатива сообщила Малахова о беременности и опубликовала фотографию, на которой видно уже изрядно выросший живот. Поклонники и коллеги артистки принялись тут же поздравлять новоиспеченную маму в комментариях.
Для Жени это будет первый ребенок, несмотря на то что до этого она шесть лет состояла в браке с кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым. Детей у пары за годы совместной жизни не появилось.
Фото: Instagram, Global Look press