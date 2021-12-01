«Нас скоро будет трое»: актриса Женя Малахова подтвердила слухи о своей беременности

«В мои 33 нас скоро будет 3!» — кратко и с долей креатива сообщила Малахова о беременности и опубликовала фотографию, на которой видно уже изрядно выросший живот. Поклонники и коллеги артистки принялись тут же поздравлять новоиспеченную маму в комментариях.

Для Жени это будет первый ребенок, несмотря на то что до этого она шесть лет состояла в браке с кинорежиссером Ренатом Давлетьяровым. Детей у пары за годы совместной жизни не появилось.