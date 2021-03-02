Бардо и Гайдулян пришли на показ «Пары из будущего» с супругами, а Повереннова – в одиночестве
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Одними из первых оценить новую комедию Алексея Нужного «Пара из будущего» посчастливилось Дарье Поверенновой, Наталье Бардо с супругом Марюсом Вайсбергом, Александру Гайдуляну с супругой, Иде Галич, Карине Мишулиной, Алене Чеховой, Нателле Крапивиной, DJ Груву, Вячеславу Манучарову и другим знаменитостям.
1 марта звезды собрались в столичном кинотеатре «Октябрь», чтобы насладиться просмотром картины, посмотреть на других и показать себя во всей красе. Они активно позировали фотографам, демонстрируя свои наряды и чувствам, подогревая интерес журналистов и гостей мероприятия.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Так, например, Наталья Бардо с мужем Марюсом Вайсбергом, а также звезда сериала «СашаТаня» Александр Гайдулян с супругой Александрой не скрывали чувств и выглядели абсолютно счастливыми.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Примечателен и тот факт, что обе пары не сговариваясь предпочли total black и, по мнению модных критиков, их наряды гармонично сочетались друг с другом.
А вот Дарья Повереннова, которая в середине февраля этого года вышла замуж за миллионера после восьми лет отношений, предпочла появиться на мероприятии без своей второй половики.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Актриса также предпочла total black, дополнив строгий образ золотой брошью. Стоит отметить, что черный был негласным оттенком вечера, наряды именно этого цвета предпочли многие звезды. Однако были и те, кто решился в первый весенний день отказаться от мрачных расцветок и выбрать для позирования на красной дорожке что-то более яркое и позитивное.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Ида Галич, например, появилась на мероприятии в дерзком мини-платье с объемными плечами и белым воротником. Колье из белого жемчуга, широкий черный пояс с массивной пряжкой и остроносые сапоги в тон дополнили образ популярного блогера.
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В центре сюжета картины Алексея Нужного – взаимоотношения супружеской пары. Действия разворачиваются в 2040 году, когда развод могут лишь позволить себе очень богатые люди. Поэтому герои фильма вынуждены мучатся в браке, хотя их отношения уже давно трещат по швам и совместная жизнь их совсем не радует. Не известно, чем бы закончилась история Александры и Евгения, если бы судьба не дала им шанс и не отправила их в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда юный Женя сделал предложение своей возлюбленной Саше. Пара из будущего будет всеми силами пытаться разлучить молодых людей, однако влюбленные стойко пройдут испытания и попробуют сохранить свои чувства.
В широкий прокат фильм выйдет 4 марта, приобрести билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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