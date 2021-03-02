Бардо и Гайдулян пришли на показ «Пары из будущего» с супругами, а Повереннова – в одиночестве

Примечателен и тот факт, что обе пары не сговариваясь предпочли total black и, по мнению модных критиков, их наряды гармонично сочетались друг с другом.

А вот Дарья Повереннова, которая в середине февраля этого года вышла замуж за миллионера после восьми лет отношений, предпочла появиться на мероприятии без своей второй половики.