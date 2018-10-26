Анна Седокова, Ева Польна, Надежда Ангарская и другие звезды пришли на премьеру «Богемской Рапсодии»

В этот четверг в одном из лучших IMAX-залов столицы состоялась премьера посвященного легендарной группе Queen фильма «Богемская Рапсодия». Картина, главные роли в которой тисполнили Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли, Бен Харди, Джозеф Маццело и другие известные личности, была создана при сотрудничестве с участниками Queen Брайаном Мэйем и Роджером Тейлором.

На премьере были замечены Анна Седокова, Ева Польна, Надежда Ангарская, Мария Голубкина, Андрей Григорьев-Аполлонов, Дмитрий Дибров с молодой супругой, Илья Бачурин, Ренат Давлетьяров, Евгения Малахова, Ольга Погодина и другие известные личности.

В записи песни, посвященной группе Queen, приняла участие российская певица Ани Лорак.