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Ани Лорак в экстравагантном платье представила Россию в посвященном группе Queen проекте

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ани Лорак на съемках клипа

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Ани Лорак поучаствовала в записи попурри из лучших хитов Queen и примерила стилизованное под комбинезон Фредди Меркьюри платье.

Накануне выхода в прокат фильма «Богемская рапсодия» музыканты из 18 стран собрались в Лондоне, чтобы отдать дань одной из величайших групп в мировой истории. Участники специального проекта записали свои партии для трека в легендарной студии Metropolis, где записывались культовые песни всех времен, а затем для съемок видеоклипа примерили на себя образы Фредди Меркьюри разных эпох его творчества. Ани Лорак достался яркий и запоминающийся образ — красное платье с глазами, стилизованное под комбинезон Фредди Меркьюри из клипа It`s A Hard Life, над которым художник по костюмам трудился вручную.

«Фредди Меркьюри — уникальный, неповторимый, величайший из артистов планеты Земля. Для меня было большой честью принять участие в этом мероприятии: исполнять эти знаменитые песни, находиться в легендарной студии Metropolis, одной из первых увидеть фильм "Богемская рапсодия" в студии Fox в Лондоне. Эта лента не может не тронуть зрителей, потому что это — реальная история человека, который вдохновляет артистов во всем мире поколение за поколением и будет еще долго вдохновлять своей музыкой. Работа над записью трека на студии Metropolis впечатлила, потому что ты понимаешь, что по этим коридорам ходили легенды, в эти микрофоны пели величайшие музыканты, в этих стенах рождались суперхиты. Ты напитываешься этой энергией, проникаешься этой атмосферой и тебе даже поется совсем по-другому... И это было очень волнительно», — поделилась впечатлениями певица.

«Богемская рапсодия» — это чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшем одним из величайших выступлений в истории рок-музыки. Фильм цементирует наследие группы, отношения внутри которой всегда были больше похожи на семейные, и которая продолжают вдохновлять неудачников, мечтателей и любителей музыки по сей день.

В России фильм можно увидеть с 1 ноября, превью в IMAX - c 26 октября. Купить билеты можно здесь.

Фото: архивы пресс-служб, видео youtube.com/FOXRUSSIA

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