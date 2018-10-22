Ани Лорак в экстравагантном платье представила Россию в посвященном группе Queen проекте

Накануне выхода в прокат фильма «Богемская рапсодия» музыканты из 18 стран собрались в Лондоне, чтобы отдать дань одной из величайших групп в мировой истории. Участники специального проекта записали свои партии для трека в легендарной студии Metropolis, где записывались культовые песни всех времен, а затем для съемок видеоклипа примерили на себя образы Фредди Меркьюри разных эпох его творчества. Ани Лорак достался яркий и запоминающийся образ — красное платье с глазами, стилизованное под комбинезон Фредди Меркьюри из клипа It`s A Hard Life, над которым художник по костюмам трудился вручную.

«Фредди Меркьюри — уникальный, неповторимый, величайший из артистов планеты Земля. Для меня было большой честью принять участие в этом мероприятии: исполнять эти знаменитые песни, находиться в легендарной студии Metropolis, одной из первых увидеть фильм "Богемская рапсодия" в студии Fox в Лондоне. Эта лента не может не тронуть зрителей, потому что это — реальная история человека, который вдохновляет артистов во всем мире поколение за поколением и будет еще долго вдохновлять своей музыкой. Работа над записью трека на студии Metropolis впечатлила, потому что ты понимаешь, что по этим коридорам ходили легенды, в эти микрофоны пели величайшие музыканты, в этих стенах рождались суперхиты. Ты напитываешься этой энергией, проникаешься этой атмосферой и тебе даже поется совсем по-другому... И это было очень волнительно», — поделилась впечатлениями певица.