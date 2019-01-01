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«Нравственная песня — это не скучно»: победитель шоу «Голос-7» Петр Захаров поделился счастьем и показал, что скрывается за кулисами

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Константина Меладзе

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Константин Меладзе и Петр Захаров принимают поздравления с победой в шоу «Голос.Перезагрузка».

В этот вторник, 1 января, зрители Первого канала узнали имя победителя седьмого сезона телепроекта «Голос». Петр Захаров, подопечный Константина Меладзе, набрал 54.1 % голосов, с небольшим отрывом опередив подопечного Ани Лорак — Амирхана Умаева. Шаэн Оганесян из команды Басты покинул финал первым, Рушана Валиева из команды Сергея Шнурова — второй. Победитель получил не только памятную статуэтку, но и возможность записать свой сингл под брендом Universal Music, а также один миллион рублей.

В своем Instagram «лучший голос страны» минувшего года прокомментировал свой триумф и поделился видеозаписями, которые он сделал за кулисами сразу после окончания шоу.

Лучшим наставником проекта стал Сергей Шнуров.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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