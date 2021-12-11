Анфиса Чехова, Саша Савельева и другие знаменитости выберут победительницу «Мисс Офис — 2021»

Организаторы конкурса позаботились о безопасности участниц и членов жюри — финальное шоу состоится в формате COVID-free. Те, кто не сможет увидеть красочное действо вживую, смогут насладиться им во время онлайн-трансляции. Те, кто присоединится к просмотру в Сети, станут участниками интерактивной программы, поддержат своих фавориток и примут участие в розыгрыше призов.

30 самых красивых девушек со всего мира продемонстрируют лучшие внешние и внутренние качества в пяти конкурсах (самопрезентация, интеллектуальный, спортивный и творческий этапы, арт-дефиле).

Ведущими финала стали актер Михаил Шац и директор конкурса Светлана Бобрикова. В жюри вошли Максим Дунаевский, Анфиса Чехова, Егор Бероев, Александра Тарловская, Ирина Слуцкая, Саша Савельева, Сарик Андреасян, Михаил Антонов, победительница «Мисс Офис — 2020» Анна Локтионова, Олег Зорин.

Двенадцатый сезон соревнования «Мисс Офис» проходит под эгидой экологии и осознанного потребления. Участницы во время финального шоу расскажут о своих экопривычках, о том, как их компании поддерживают экотему, а также привлекут внимание к основным проблемам окружающей среды.

В 2021 году состоялось 50 кастингов, во время которых отобрали 130 полуфиналисток, и только 30 из них прошли в финал. Это жительницы городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Бийск, Омск, Калининград, Уфа, Самара, Сургут, Томск. Чебоксары, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Тамбов и Екатеринбург. А также девушки из ОАЭ, Германии, Италии, Испании, Португалии, Чехии, Латвии, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Вьетнама и Абхазии.

Кроме короны королевы красоты и денежного приза, в финале конкурса разыгрывают путешествия, гаджеты, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и множество других ценных подарков.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть по ссылке: www.missoffice.org/online.php.