Агата Муцениеце, Мария Шумакова и другие звезды побывали на закрытом ужине парфюмера Килиана Хеннесси

Светская Москва отметила День святого Валентина не только на праздничном концерте в Кремле, но и на закрытом ужине в честь визита в Москву известного парфюмера Килиана Хеннесси, создателя бренда by Kilian. Автор ароматов и его супруга Элизабет Джонс-Хеннесси лично приветствовали всех пришедших знаменитостей, со многими из которых давно знакомы.
Гости вечера оценили культовые ароматы бренда и насладились изысканным ужином в сопровождении классических кантат. Мероприятие запомнилось и тем, что парфюмер рассказал о новинке — первой коллекции парфюмированных помад Le Rouge Parfum. Звезды смогли не только узнать о них, но и протестировать.
Фотографам позировали Алла Вербер, Мария Шумакова, Агата Муцениеце, Ингрид Олеринская, Виктория Шелягова, Анастасия Меськова, Артем Королев, Ян Яновский с женой и множество других селебрити.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Гриша Галантный, Денис Шумов, Никита Черный / пресс-служба
Видео: Instagram