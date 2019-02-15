Агата Муцениеце, Мария Шумакова и другие звезды побывали на закрытом ужине парфюмера Килиана Хеннесси

Светская Москва отметила День святого Валентина не только на праздничном концерте в Кремле, но и на закрытом ужине в честь визита в Москву известного парфюмера Килиана Хеннесси, создателя бренда by Kilian. Автор ароматов и его супруга Элизабет Джонс-Хеннесси лично приветствовали всех пришедших знаменитостей, со многими из которых давно знакомы.