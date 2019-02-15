logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Седокова в полупрозрачном алом комбинезоне, Serebro в новом составе и другие звезды поздравили поклонников с Днем святого Валентина на масштабном концерте

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 20

Анна Седокова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Накануне вечером множество знаменитостей выступили в Кремлевском дворце на большом сборном концерте.

День святого Валентина, или День влюбленных, уже давно прижился в нашей стране и с удовольствием отмечается многими. Разумеется, звезды не остались в стороне от праздника — 14 февраля в Кремлевском дворце прошел большой концерт-«Праздник для всех влюбленных», организованный телеканалом Муз-ТВ.

Поклонников ждали не только романтические хиты от таких артистов, как Дима Билан, Сати Казанова, Алсу, Николай Басков, A’Studio, MBAND, Ирина Дубцова и других популярных исполнителей, но и настоящие сюрпризы.

Так, завершился кастинг в полностью новый состав группы Serebro, и три девушки впервые вышли вместе на сцену и позировали фотографам. Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова исполнили песню «Между нами любовь» и примерили эффектные наряды — разумеется, серебристые.

Также любопытно было видеть, возможно, новую участницу группы «Фабрика» — судя по всему, Антонина Клименко, ранее выступавшая в коллективе «Мобильные блондинки», заменила беременную Сашу Савельеву. Но надолго ли — покажет время.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
«Рвусь на британский флаг»: поклонники утешают Максима Виторгана в день годовщины брака с Ксенией Собчак
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке