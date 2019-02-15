Седокова в полупрозрачном алом комбинезоне, Serebro в новом составе и другие звезды поздравили поклонников с Днем святого Валентина на масштабном концерте

День святого Валентина, или День влюбленных, уже давно прижился в нашей стране и с удовольствием отмечается многими. Разумеется, звезды не остались в стороне от праздника — 14 февраля в Кремлевском дворце прошел большой концерт-«Праздник для всех влюбленных», организованный телеканалом Муз-ТВ.
Поклонников ждали не только романтические хиты от таких артистов, как Дима Билан, Сати Казанова, Алсу, Николай Басков, A’Studio, MBAND, Ирина Дубцова и других популярных исполнителей, но и настоящие сюрпризы.
Так, завершился кастинг в полностью новый состав группы Serebro, и три девушки впервые вышли вместе на сцену и позировали фотографам. Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова исполнили песню «Между нами любовь» и примерили эффектные наряды — разумеется, серебристые.
Также любопытно было видеть, возможно, новую участницу группы «Фабрика» — судя по всему, Антонина Клименко, ранее выступавшая в коллективе «Мобильные блондинки», заменила беременную Сашу Савельеву. Но надолго ли — покажет время.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Instagram