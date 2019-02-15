Седокова в полупрозрачном алом комбинезоне, Serebro в новом составе и другие звезды поздравили поклонников с Днем святого Валентина на масштабном концерте

День святого Валентина, или День влюбленных, уже давно прижился в нашей стране и с удовольствием отмечается многими. Разумеется, звезды не остались в стороне от праздника — 14 февраля в Кремлевском дворце прошел большой концерт-«Праздник для всех влюбленных», организованный телеканалом Муз-ТВ.

Поклонников ждали не только романтические хиты от таких артистов, как Дима Билан, Сати Казанова, Алсу, Николай Басков, A’Studio, MBAND, Ирина Дубцова и других популярных исполнителей, но и настоящие сюрпризы.