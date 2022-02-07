7 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/igorsivovv
Нюша с мужем и детьми проводит зиму под жарким солнцем Арабских Эмиратов. Там они устроили красочную фотосессию в пустыне, а фото показали подписчикам. «Относитесь к жизни как к игре, где иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. Некоторых губит чрезмерно серьезное отношение к жизни. Как говорил незабвенный барон Мюнхгаузен: "Вы слишком серьезны, господа!" А переизбыток серьезности ведет к постоянному напряжению и в конечном итоге к срыву», — философски подписал Сивов снимки.
Этери Тутберидзе показала, как с командой празднует победу своих фигуристов на Олимпиаде в Пекине.
Оскар Кучера опубликовал фото, снятое на съемках фильма. «Ну как же здорово, когда и компашка офигенная, и сценарий интересный, и сплошные ночные смены! Начали новую фильму к следующему Новому году!» — подписал он снимок с Павлом Прилучным и неузнаваемым Гариком Сукачевым.
Саша Бортич устроила себе фотосет на берегу моря. Снимки ей понравились настолько, что она не смогла выбрать один и опубликовала все. «Просто так красиво, что проблема выбора стоит, конечно, слишком остро. Решаю ни в чем себе не отказывать и выкладываю все. Настроение — бунтарка», — подписала она публикацию.
В Instagram-аккаунте Пелагеи появилось видео с ее милашкой-дочерью Тасей. Перед камерой артистичная девочка исполнила детскую песню про зиму.
Татьяна Тотьмянина опубликовала фото со своими дочками Лизой и Мишель и их няней, которая отмечает день рождения. «Любим», — поздравила спортсменка виновницу торжества.
Никита Ефремов отдыхает в Индонезии. Там он успевает еще заниматься творчеством, о чем и рассказал подписчикам.
Мерьем Узерли побывала в Москве. В Instagram она опубликовала видео общения с поклонниками. «Спасибо, Москва, за радушный прием, за любовь и за теплые прощания. Люблю тебя всем сердцем. Надеюсь скоро встретиться вновь», — поделилась кинодива.
Марина Максимова показала новое фото из своей шикарной квартиры. «Кажется, пахнет весной. В парке птицы запели», — подписала певица публикацию.
Анна Семенович сделала пластическую операцию, о чем честно призналась в блоге. Она скорректировала контур лица, проведя липосакцию подбородка, и улучшила форму рук.
«Никарагуа! Кратер вулкана Масая! Вы когда-нибудь видели лаву живьем? Я до этой поездки ни разу в жизни не видел! Невероятное зрелище! Невероятные краски! Вообще вся поездка в Никарагуа оставила неизгладимые впечатления! Столько всего посмотрели и все это за день! Никогда не думал, что окажусь в Никарагуа. Устал дико, но это того стоило! Обязательно вернусь сюда!» — поделился эмоциями с подписчиками восторженный Сергей Лазарев.
Сыровар Олег Сирота поздравил самого близкого человека с днем рождения. «Сегодня день рождения моей мамы Нины Варламовны! Без ее поддержки у меня бы точно ничего не получилось, и именно благодаря ей в 2015 году мы начали продавать наш первый сваренный сыр. Мама — талисман нашей сыроварни. Она с невероятным трепетом расскажет все о наших сырах, умеет по запаху различать сорта сыра, даже их не пробуя. С днем рождения, дорогая мамочка, здоровья тебе, счастья и желаю всегда оставаться такой же красивой!» — написал он в блоге.
Команда «Вечернего Урганта» поздравила одну из ведущих шоу Аллу Михееву с днем рождения.
Валерия Ивлева показала, как выглядела до пластических операций лет семь назад. «Тут я натуральная до невозможности», — прокомментировала она видео.
Алена Водонаева, активно интриговавшая подписчиков фотографиями возле бассейна и на фоне жарких пейзажей, призналась, что она находится в Африке, где участвует в съемках популярного шоу.
Фото и видео: Instagram