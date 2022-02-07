7 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Нюша с мужем и детьми проводит зиму под жарким солнцем Арабских Эмиратов. Там они устроили красочную фотосессию в пустыне, а фото показали подписчикам. «Относитесь к жизни как к игре, где иногда выигрываешь, а иногда проигрываешь. Некоторых губит чрезмерно серьезное отношение к жизни. Как говорил незабвенный барон Мюнхгаузен: "Вы слишком серьезны, господа!" А переизбыток серьезности ведет к постоянному напряжению и в конечном итоге к срыву», — философски подписал Сивов снимки.

Этери Тутберидзе показала, как с командой празднует победу своих фигуристов на Олимпиаде в Пекине.