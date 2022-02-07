Россия второй раз в истории забрала золото в командном турнире фигуристов
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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российские фигуристы выиграли золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. По итогам турнира Россия набрала 74 балла, обогнав американцев и японцев.
Напомним, что сборной России по фигурному катанию досталось золото еще на зимней Олимпиаде 2015 года. Тогда в тройке лидеров также были Канада и США. В 2018 году Россия получила серебро, пропустив вперед фигуристов из Канады. Бронза досталась США, сообщает «РИА Спорт».
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
В заключительный день первыми на лед вышли парники. Пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова показала выдающийся результат, откатав произвольную программу. Российские спортсмены стали лучшими, несмотря на падение во время номера. Фигуристы упали, выполняя поддержку в конце проката.
Вторыми в произвольном танце стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. К слову, для ребят это уже вторая победа за карьеру. В 2014 году Кацалапов победил в командном турнире, катаясь в паре с Еленой Ильиных.
Камила Валиева выиграла произвольную программу, удивив судей четверным тулупом, сальховом и тройным акселем. Выполняя второй тулуп, девушка упала, но это не повлияло на победу. Сама фигуристка расстроилась из-за своей ошибки, но зал ее поддержал. После выступления Камилы люди громко аплодировали, зрители даже поднялись со своих мест в знак восхищения. Однако украинские болельщики остались сидеть на месте.
Благодаря победам наших фигуристов Россия вышла на лидирующую позицию в общекомандном зачете, обогнав Норвегию и Швейцарию.
Фото: Global Look Press