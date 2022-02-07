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Россия второй раз в истории забрала золото в командном турнире фигуристов

Сборная России по фигурному катанию одержала победу в командном турнире на зимней Олимпиаде. Чемпионами в составе нашей команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
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Российские спортсмены Синицина и Кацалапов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские фигуристы выиграли золото в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. По итогам турнира Россия набрала 74 балла, обогнав американцев и японцев.

Напомним, что сборной России по фигурному катанию досталось золото еще на зимней Олимпиаде 2015 года. Тогда в тройке лидеров также были Канада и США. В 2018 году Россия получила серебро, пропустив вперед фигуристов из Канады. Бронза досталась США, сообщает «РИА Спорт».

Чемпионка Камила Валиева

Чемпионка Камила Валиева

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В заключительный день первыми на лед вышли парники. Пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова показала выдающийся результат, откатав произвольную программу. Российские спортсмены стали лучшими, несмотря на падение во время номера. Фигуристы упали, выполняя поддержку в конце проката.

Вторыми в произвольном танце стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. К слову, для ребят это уже вторая победа за карьеру. В 2014 году Кацалапов победил в командном турнире, катаясь в паре с Еленой Ильиных.

Камила Валиева выиграла произвольную программу, удивив судей четверным тулупом, сальховом и тройным акселем. Выполняя второй тулуп, девушка упала, но это не повлияло на победу. Сама фигуристка расстроилась из-за своей ошибки, но зал ее поддержал. После выступления Камилы люди громко аплодировали, зрители даже поднялись со своих мест в знак восхищения. Однако украинские болельщики остались сидеть на месте.

Благодаря победам наших фигуристов Россия вышла на лидирующую позицию в общекомандном зачете, обогнав Норвегию и Швейцарию.

Фото: Global Look Press

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