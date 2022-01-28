28 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/danilakozlovsky
Данила Козловский позабавил поклонников фотографией с маленькой дочкой Одой-Валентиной. Актер снял селфи в лифте после прогулки. «Когда собственная дочь после трех часов прогулки гораздо бодрее, чем ее папа», — написал он в блоге.
Анна Нетребко показала, как распевается дома в бигудях. Оперная дива позволила заснять себя в халате и с аксессуаром из 1990-х. У подписчиков она поинтересовалась, когда те в последний раз спали в бигудях.
Алексей Ягудин рассказал про своих самых верных друзей — собак Асю и Варю. Спортсмен в публикации затронул тему того, как решается вопрос с организацией в России «собачьих» мест.
Молодая мама Елена Николаева также опубликовала в блоге фото с любимицей — веймаранером Гердой. Телеведущая рассказала, как ее собака отреагировала на появление в доме ребенка. «По факту внимания ей теперь уделяется меньше. Она очень покорно все это принимает, но я вижу, как она расстроена. Я решила каждый день выделять время (отдельное, специальное) своей любимой девочке, обязательно обниматься утром и гулять», — написала Елена в Instagram.
Борис Корчевников тоже сделал селфи с питомцем — шикарным котом. «По вашим многочисленным просьбам», — подписал он фото.
Ксения Собчак призналась, что стала жертвой моды. «Купила "модный" пуховик, такой же был недавно на обложке "Вога", ну это ж разрыв. С валенками так вообще комплект мечты. Или, может, на мне теперь лежит страшное пингвинье проклятие, и я незаметно превращаюсь в своих любимцев?» — посмеялась Ксения над собой.
Марина Зудина, блиставшая сегодня на вручении премии «Золотой орел», в Instagram задала поклонникам вопрос: получается ли у них радоваться любым проявлениям своего мира и транслировать положительную энергию, чтобы стать счастливыми?
Хайди Клум, недавно дебютировавшая как певица, показала закулисье съемок клипа со Snoop Dogg.
Певица МакSим (Марина Максимова) вернулась к работе в своей школе искусств, которую открыла буквально за несколько дней до того, как попала в больницу с коронавирусом. Артистка рассказала, что теперь здесь могут заниматься и взрослые.
Джорджина Родригез приходит в себя после пышного празднования дня рождения. Криштиану Роналду оригинально поздравил ее с 28-летием. Спортсмен увез беременную избранницу и детей в Дубай, где одна из самых высоких башен мира раскрасилась в портрет Джорджины. В Instagram модель написала, что все ее мечты сбываются, и показала фото с шикарного праздника.
Анна Михайловская побывала с мамой в одном из самых красивых театров — Мариинском. Актриса рассказала, как несколько лет назад оказалась здесь впервые.
Тимати продолжает показывать видео своих экстремальных приключений, в которые отправляется с детьми. В этот раз он устроил дочери Алисе и сыну Ратмиру прогулку на вертолете. Видео получилось ужасно милым, но щекочущим нервы.
Марат Башаров побывал на хоккейном матче с сыном Марселем. Актер дал примерить 5-летнему мальчишке свой шлем.
Фото и видео: Instagram