28 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алексей Ягудин рассказал про своих самых верных друзей — собак Асю и Варю. Спортсмен в публикации затронул тему того, как решается вопрос с организацией в России «собачьих» мест.

Молодая мама Елена Николаева также опубликовала в блоге фото с любимицей — веймаранером Гердой. Телеведущая рассказала, как ее собака отреагировала на появление в доме ребенка. «По факту внимания ей теперь уделяется меньше. Она очень покорно все это принимает, но я вижу, как она расстроена. Я решила каждый день выделять время (отдельное, специальное) своей любимой девочке, обязательно обниматься утром и гулять», — написала Елена в Instagram.

Борис Корчевников тоже сделал селфи с питомцем — шикарным котом. «По вашим многочисленным просьбам», — подписал он фото.

Ксения Собчак призналась, что стала жертвой моды. «Купила "модный" пуховик, такой же был недавно на обложке "Вога", ну это ж разрыв. С валенками так вообще комплект мечты. Или, может, на мне теперь лежит страшное пингвинье проклятие, и я незаметно превращаюсь в своих любимцев?» — посмеялась Ксения над собой.