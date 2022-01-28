Шелк и кружево: Марина Зудина выгуляла шикарное платье с нескромным декольте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/ Global Look press
Среди гостей премии «Золотой орел» в Кремле блистала актриса Марина Зудина. Вдова Олега Табакова для выхода в свет выбрала шикарное черное платье в пол с нескромным декольте. Кружевной лиф платья подчеркнул белизну кожи красавицы актрисы и ее идеальные формы.
Почти четыре года назад Марина Зудина овдовела. Выдержав траур по мужу, актриса не стала ставить крест на себе и на творчестве. Марина много снимается, играет в театре. К тому же она участвует в популярных телепроектах. Так, она стала участницей шоу «Танцы со звездами».
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Самым успешным проектом за последние несколько лет с участием Зудиной стал сериал «Содержанки». В ближайшее время состоится премьера еще двух фильмов, где сыграла заслуженная артистка.
Напомним, национальную кинонаграду России «Золотой орел» вручают с 2002 года. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет, а победителями становятся по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии кинематографических искусств и наук России.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Lev Ilyin/ Global Look press, Instagram, Starface