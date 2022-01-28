Шелк и кружево: Марина Зудина выгуляла шикарное платье с нескромным декольте

Самым успешным проектом за последние несколько лет с участием Зудиной стал сериал «Содержанки». В ближайшее время состоится премьера еще двух фильмов, где сыграла заслуженная артистка.

Напомним, национальную кинонаграду России «Золотой орел» вручают с 2002 года. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет, а победителями становятся по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии кинематографических искусств и наук России.